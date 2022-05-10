Отставной состав: чем вызван уход пятерых российских губернаторов

Отставки губернаторов Рязанской, Томской, Кировской, Саратовской областей и Марий Эл можно назвать закономерными. К такому выводу пришли эксперты, которых опросили «Известия». По мнению политологов, хотя 10 мая главы пяти субъектов и заявили об уходе по собственному желанию, к их эффективности как управленцев могли возникать вопросы. При этом сами чиновники, по их же словам, рассчитывают получить новые должности во власти. В этот же день Владимир Путин назначил врио в каждый из пяти «отставных» регионов и провел короткие встречи с каждым из новых управленцев.

Дорогу молодым

Во вторник, 10 мая, о сложении губернаторских полномочий неожиданно заявили сразу пять глав субъектов. Первым о своем уходе сообщил глава Томской области Сергей Жвачкин, очередной срок полномочий которого истекал в этом году.

«В первые месяцы этого года произошли важные для меня события. 20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым», — сообщил Сергей Жвачкин на официальном сайте администрации региона.

По словам главы субъекта, важным этапом для него стало 17 марта — в этот день исполнилось 10 лет его губернаторства.

«Про свою дальнейшую жизнь я могу сказать лишь одно — я остаюсь в Томске. Здесь моя мама, моя жена, моя сестра, мои друзья, мои университеты, моя тайга, мои реки и озера. Я без них не смогу. Я без вас не смогу», — заявил он.

Отставной состав Губернатор Кировской области Игорь Васильев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Через некоторое время о желании покинуть свой пост сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

«В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора, на которую вы меня избрали, мною принято важное решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне. Мою просьбу работать на благо развития всей страны поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин», — пояснил он в своем блоге во «Вконтакте». Комментарии пользователей, впрочем, были отключены — как жители области отнеслись к решению земляка, осталось неизвестным.

Напомним, Васильев сменил на посту губернатора Кировской области Никиту Белых, который в июле 2016 года был уволен в связи с утратой доверия — после того, как стал фигурантом уголовного дела.

Третьим, кто решил в майские праздники покинуть свое кресло, стал глава Рязанский области Николай Любимов, также, как и Васильев, возглавивший регион в в 2017 году.

«Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок. За время руководства областью многое удалось сделать. Надеюсь, в это сложное время смогу быть полезным стране на новой должности», — написал он на своей странице во «Вконтакте».

«Аллилуя!», «Николай, первый раз лайк! Поддерживаю решение», «Это лучшее, что вы могли сделать для Рязанщины», — отреагировали некоторые пользователи в комментариях.

Отставной состав Губернатор Саратовской области Валерий Радаев Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Четвертым губернатором, заявившим об уходе, стал глава Саратовской области Валерий Радаев. Его руководство областью началось в 2012 году.

«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий губернатора. Я 10 лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона. Планирую сосредоточиться на другом направлении работы», — сообщил он в своем Telegram-канале, одновременно опровергнув информацию ряда СМИ о том, что выборы будут отменены.

Пятым, кто в этот день попросил Владимира Путина об отставке, стал глава Марий Эл Александр Евстифеев, пришедший на должность губернатора субъекта в 2017 году.

«В связи с истечением срока полномочий Главы Республики Марий Эл я обратился к Президенту России с просьбой принять мою отставку. Верю, что дальнейшее динамичное развитие Марий Эл продолжится и внесет свою лепту в процветание нашей страны», — написал он в своем Telegram-канале.

Отставной состав Глава Марий Эл Александр Евстифеев Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Закономерные отставки

По мнению экспертов, отставки большинства губернаторов, которые заявили о своем уходе, были предсказуемы.

— Сергей Жвачкин (84 из 85 место в рейтинге влияния губернаторов АПЭК) относился к числу «возрастных» руководителей, и это в сочетании с усталостью от его деятельности — главная причина его отставки. Томская область обладает протестным потенциалом (например, результат «Единой России» во время выборов в Госдуму по региону составил 32,7%, что немного ниже, чем, в частности, в соседних Новосибирской области и Красноярском крае). Показателен и высокий уровень протестного голосования на выборах в Думу Томска в сентябре 2020 года: результат списка «Единой России» составил 24,46% голосов, а в городской парламент прошли политики, связанные с внесистемной оппозицией, — пояснил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

По его словам, для губернатора Кировской Области Игоря Васильева (64 место рейтинга) проблемным также стал уровень протестного голосования. «Единая Россия» заняла первое место, но с результатом 29,5% голосов — это ниже, чем в большинстве соседних регионов, включая непростые Костромскую, Архангельскую области и Марий Эл.

— Предстоящий уход Николая Любимова (78 место рейтинга) вполне ожидаем: будучи выходцем из команды калужского экс-губернатора Артамонова, Любимов не смог эффективно организовать управление и выстроить коммуникацию с региональной элитой, — говорит эксперт.

Отставной состав Глава Томской области Сергей Жвачкин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По его мнению, ожидаемой можно назвать и отставку Валерия Радаева (23-е место). Последний, как и Жвачкин, около 10 лет находится на посту, и усталость от его деятельности значительна.

Нынешняя ротация не вызывает никаких вопросов, а все заявления глав субъектов вполне закономерны, считает политтехнолог Дмитрий Фетисов.

— Причины, конечно, везде разные. Например, у Жвачкина это возраст, у Васильева вопросы к его управлению субъектом, Любимов не справился с ситуацией в субъекте: катастрофически низкий рейтинг и тяжелые межэлитные отношения, много вопросов по команде и уголовных дел, — отметил эксперт.

При этом у Кремля есть достаточный пул кандидатов на замену ушедшим, отметил глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

— Недостатка в желающих возглавить освободившиеся субъекты нет. Если говорить об ушедших губернаторах, причины их ухода не только в низких рейтингах. Например, в Томской области в 2020 году на выборах в думу победили два сотрудника штаба Навального (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ. — «Известия»), «Единая Россия» на выборах в облдуму получила 27 мест из 42, а на выборах в Госдуму всего 32 %, — привел пример эксперт.

В этом случае вполне можно говорить о плановой ротации губернаторов, считает глава ФоРГО Константин Костин.

— Большинство этих фамилий уже звучали в контексте возможных замен. Губернаторы, отработавшие два срока, скорее всего, понимают, что не смогут в сегодняшних условиях добавить динамики в развитие территорий. А возможно, кто-то из них понял, что «не туда попал», — отметил эксперт.

Отставной состав Глава Рязанской области Николай Любимов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По его словам, развитие и управление экономикой и социальной сферой субъектов в условиях санкций — задача очень непростая, требующая — помимо компетентности и умения работать в режиме 24/7 — навыков политического и антикризисного управления.

Рассказать и доложить

Вечером в тот же день Владимир Путин подписал указы о назначении пяти временно исполняющих обязанности уволенных губернаторов. Врио главы Марий Эл стал председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев, Кировской области — начальник департамента управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов, Рязанской области — глава Росстата Павел Малков, Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин, Томской области — замначальника кремлевского управления по внутренней политике, экс-глава администрации Тобольска и замгубернатора Калужской области Владимир Мазур.

— Исходя из того, чем люди живут, какие у них потребности, чего там не хватает на сегодняшний день, исходя из этого нужно и планы строить развития. Я очень рассчитываю на то, что вы это сделаете в ближайшее время и еще раз мне об этом расскажете и доложите, — напутствовал новых управленцев президент.

По словам Владимира Путина, прежде всего они должны уделять внимание людям, решению социальных вопросов. Позже все новоназначенные врио должны будут сообщить главе государства, как они намерены управлять субъектами, используя опыт предыдущих мест работы.

Из пяти врио только Романа Бусаргина можно назвать условным преемником его предшественника на этом посту Валерия Радаева, отметил Дмитрий Орлов.

— Александр Соколов — выходец из Костромской области и традиционный политик центральной России, прошедший неплохую школу в Администрации президента, где он работал последние пять лет. Его легко конструируемый управленческий стиль, основанный на опыте и детальном анализе ситуации, вполне соответствует запросу элиты и населения Кировской области, — считает эксперт.

Отставной состав Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Этого же мнения придерживается и Константин Калачев.

— Назначение Соколова вполне предсказуемо. Бэкграунд у него для этого соответствующий. Как первый заместитель губернатора Костромской области, а также во времена работы руководителем департамента АП он получил все необходимые навыки. А область непростая, да и из претендентов на нее очередь не выстраивалась, — отметил он.

По словам эксперта, логичным выглядит и назначение Владимира Мазура — с учетом его управленческого прошлого и опыта работы в крупных бизнес-структурах.

— Послужной список у врио солидный. Тут есть и работа с экс-губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым. Калуга остается кузницей кадров, — отметил он.

Как сообщили ранее в ЦИК, выборы в пяти регионах РФ, пройдут в единый день голосования в сентябре. Таким образом, информация об отмене губернаторских выборов в России, о которой накануне сообщали СМИ, еще раз не подтвердилась.