Вышли ТОПом: у каких губернаторов рейтинг в апреле просел

В апрельском рейтинге влияния больше всего свои позиции потеряли главы Башкирии Радий Хабиров, Красноярского края Александр Усс, Липецкой и Новосибирской областей Игорь Артамонов и Андрей Травников. Об этом говорится в исследовании АПЭК, которое имеется в распоряжении «Известий». Самыми влиятельными главами субъектов признаны мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также руководитель Тульской области Алексей Дюмин. С чем связаны изменения в рейтинге и почему эксперты считают его логичным — в материале «Известий».

В первых рядах

Поддержка федеральным центром инфраструктурных проектов, активизация экономических связей с государствами постсоветского пространства, а также обострение экологических проблем и лесные пожары больше всего влияли на позиции глав регионов в апреле. Об этом говорится в рейтинге влияния руководителей от Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Исследование охватывает все 85 субъектов.

Топ губернаторов с самым сильным влиянием, по мнению авторов, возглавили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. На две позиции в апреле укрепил свое влияние глава Татарстана Рустам Минниханов (поднялся с 6-го на 4-е место). Как объяснил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов, это произошло благодаря визиту чиновника в Туркменистан, где с ним встретился президент республики Сердар Бердымухамедов.

Упрочили свою влиятельность губернатор Тюменской области Александр Моор (с 8-го на 7-е место) и Калининградской области Антон Алиханов (с 10-го на 9-е место). Первый — за счет реализации в городах и районах региона инвестпроектов на общую сумму 16 млрд, второй — благодаря упоминанию премьером Михаилом Мишустиным финансирования строительства Северного обхода административного центра региона, на которое выделят 1,35 млрд рублей.

Укрепляются позиции губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко (с 18-го на 13-е место). Как объясняют в АПЭК, вероятно, это происходит после подачи регионом заявки на получение инфраструктурного бюджетного кредита на 2,2 млрд.

После рабочей встречи с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, поручившим предусмотреть в федеральном бюджете на 2023 год более 1 млрд рублей на завершение реконструкции стадиона «Спартак» во Владикавказе, укрепляются и позиции главы Северной Осетии Сергея Меняйло (с 42-го на 37-е место).

Укрепляются позиции губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина (с 50-го на 42-е место) и главы Волгоградской области Андрея Бочарова (с 46-го на 43-е место) — возможно, в результате заявленного намерения федеральных властей выделить 11,5 млрд рублей этим регионам в рамках реализации проекта «Оздоровление Волги».

Рабочая встреча с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, во время которой обсуждался ход строительства жилья, социальной инфраструктуры и реконструкции дорожной сети региона, укрепила позиции главы Карелии Артура Парфенчикова (с 55-го на 46-е место).

Усиливается влияние главы Бурятии, руководителя комиссии Госсовета по направлению «Транспорт» Алексея Цыденова (с 66-го на 62-е место), вошедшего в состав правительственного штаба по транспортно-логистическим коридорам.

Визит Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко стал благоприятным фактором для укрепления влияния губернатора Амурской области Василия Орлова (с 79-го на 73-е место).

С места в карьер

Покидает группу с очень сильным влиянием губернатор Красноярского края Александр Усс (с 17-го на 26-е место). Как объяснил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов, причиной тому стало обострение экологических проблем, а также серьезные природные пожары.

По пять позиций в рейтинге теряют губернатор Новосибирской области Андрей Травников (с 26-го на 31-е место), руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (с 40-го на 45-е), глава Севастополя Михаил Развожаев (с 44-го на 49-е).

— Начало общественного обсуждения проекта Правил землепользования и застройки Севастополя может постепенно привести к росту активности городских протестных групп, что создает риски для Михаила Развожаева. Сложности с вывозом мусора в областном центре в апреле создают проблемный фон для губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, — пояснил Дмитрий Орлов.

Смену подрядчика для проведения третьего этапа строительства Восточного обхода промышленной зоны Липецка часть экспертов считают фактором, ограничивающим влияние главы Липецкой области Игоря Артамонова (с 45-го на 52-е место).

Однако лидером падения влияния в этот раз стал глава Башкирии Радий Хабиров (с 28-го на 38-е место). Его потери авторы рейтинга объясняют слухами об отставке и назначении куратором ситуации в Донбассе, где он побывал 20 марта, посетив Донецк.

Также авторы рейтинга обращают внимание на ситуацию вокруг создания АО «Порт Коломна» песчаного карьера в пойме Оки, которая создает проблемы для губернатора Рязанской области. Жители собрали порядка 2 тыс. подписей против такого объекта и направили их главе региона, однако ответа так и не получили. Хотя официально областные власти проект поддержали. В итоге Николай Любимов опускается с 76-го на 78-е место.

Впрочем, пока замыкают рейтинг те же главы субъектов, что и в марте. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сохранил за собой 83-е место, руководитель Томской области Сергей Жвачкин — 84-е, глава Хакасии Валентин Коновалов — 85-е.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает результаты исследования логичными. По его словам, лидирующие места в нем занимают те губернаторы, у которых хорошие отношения с федеральным центром и лично с президентом. Конечно, у них будет больше возможностей получить бюджетные средства для реализации крупных проектов.

Также на высоких местах рейтинга главы наиболее экономически сильных регионов, которые способны привлечь на свои территории инвестиции и решать все поставленные перед ними социальные задачи. По мнению эксперта, понятно, что именно эти губернаторы будут иметь большие лоббистские связи и влияние. Он считает, что рейтинг четко отражает все аппаратные расклады в региональной политике.