Ротационный регион: кто из губернаторов оказался в зоне риска в 2022 году
По итогам прошедшего года в зоне риска оказались семь из 14 губернаторов, которым предстоит принять участие в выборах в 2022-м. В их числе — главы Томской, Свердловской, Саратовской и Кировской областей, говорится в рейтинге влияния губернаторов, составленном АПЭК. Главы Москвы, Чечни и Тульской области стали лидерами списка (имеется в распоряжении «Известий»). Эксперты отмечают: позиции руководителей усиливают выгодные контракты, одобренные заявки на кредиты и анонсирование реализации крупных проектов, а причинами ротации глав регионов могут стать нерешенные социальные проблемы и коррупционные скандалы.
Вероятные кандидаты
Среди глав субъектов, которые накануне выборов в 2022 году оказались в зоне риска, — губернаторы Томской, Свердловской, Саратовской, Кировской, Оренбургской областей, а также Карелии и Марий Эл. Такие прогнозы содержатся в итоговом исследовании рейтинга влияния руководителей регионов за 2021 год. В нем уточняется: это необязательно предполагает их действительную замену в данный период. Тем не менее прописаны временные рамки для кадровых ротаций в губернаторском корпусе.
«На фоне более стабильной эпидемиологической ситуации перестановки могут быть проведены в более ранние сроки (например, в конце января-феврале), в случае более проблемной подобные решения могут быть отложены до середины марта-начала апреля 2022 года», — говорится в документе.
В нем отмечается, что всего прямые выборы глав субъектов в 2022 году запланированы в 14 регионах. Часть из них, по мнению авторов исследования, обладает некоторым протестным потенциалом. К ним АПЭК относит Кировскую, Томскую, Свердловскую области, Марий Эл и Карелию. Впрочем, есть и другие более веские причины, которые могут способствовать заменам в губернаторском корпусе.
— Основанием для обсуждения вероятности отставки губернатора Оренбургской области Дениса Паслера стала масштабная и системная активность силовых структур, затронувшая органы власти и бюджетные учреждения региона. Обыски проводились в минпромэнерго, минкультуры, минприроды региона, а также в областной детской больнице, Оренбургском государственном университете, Бюро судмедэкспертизы и АНО «Центр развития архитектуры Оренбургской области, — привел пример «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.
В итоговом рейтинге губернатор Оренбуржья стал лидером падения влияния. Он потерял сразу 11 позиций, передвинувшись с 66-го на 77-е место.
Как пояснил Дмитрий Орлов, в отношении губернатора Кировской области Игоря Васильева звучала критика ОНФ из-за сокращения коечного фонда в больницах, также сказался невысокий по сравнению с другими регионами результат на выборах в Госдуму у «Единой России» — 29,5%. А глава Саратовской области Валерий Радаев сам допустил отказ от выдвижения на новый срок. Хотя у обоих губернаторов рейтинг в декабре вырос на несколько пунктов, вероятность их досрочной отставки эксперты оценивают выше среднего.
— У главы Карелии Артура Парфенчикова есть целый ряд проблемных информационных поводов, связанных с ситуацией в республике, например обращение работников Олонецкого молочного комбината к президенту с призывом к отставке руководства региона, проблемы с уборкой снега в Петрозаводске. Кроме того, на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила в регионе поддержку 31,7% граждан, — пояснил Дмитрий Орлов.
Шансы на замену главы Марий Эй Александра Евстифеева АПЭК оценивает ниже среднего. Однако из рейтинга в рейтинг чиновник занимает одну из трех последних строчек, второй месяц подряд он на 82-м месте.
Ниже среднего Дмитрий Орлов оценивает вероятность замены главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Однако шансы все же есть. В декабрьском рейтинге АПЭК губернатор опустился с 20-го на 27-е место.
— Главная проблема Куйвашева — отсутствие ясных сигналов Кремля о его выдвижении на пост губернатора на новый срок, — пояснил «Известиям» Дмитрий Орлов.
Высоки перспективы уйти с поста у главы Томской области Сергея Жвачкина, который в декабрьском рейтинге влияния занял предпоследнее, 84-е место. На возможную ротацию указывают и результат «Единой России» на выборах в Госдуму (32,7%), и отставка накануне Нового года вице-губернатора по внутренней политике Сергея Ильиных.
Глава политической экспертной группы Константин Калачев отчасти согласен с прогнозами АПЭК.
— Выборы в Госдуму показали, кто из губернаторов контролирует ситуацию, а кто нет. Поэтому логично, что указанные главы субъектов оказались в группе риска на отставку. Однако вероятность на такой сценарий у всех разная, так как есть и другие факторы. Например, у кого-то из глав есть связи с крупными корпорациями, которые постараются их защитить и сохранить за ними пост, — пояснил «Известиям» эксперт.
По его оценкам, действительно серьезные проблемы с избранием есть у губернаторов Карелии, Кировской, Томской, Оренбургской областей и ряда других регионов.
Вышли в лидеры
В тройку лидеров рейтинга влияния наряду с главами Москвы Сергеем Собяниным (первое место) и Чечни Рамзаном Кадыровым (второе) в этот раз вошел губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Как пояснил «Известиям» Дмитрий Орлов, это связано с одобрением инвестиционной комиссией правительства области заявки компании Wildberries с общим объемом инвестиций около 24 млрд рублей.
Упоминание Владимиром Путиным во время большой пресс-конференции о планах продления трассы Москва — Казань до Тюмени становится позитивным информационным поводом для губернатора Тюменской области Александра Моора (перемещается с 6-го на 5-е место).
На фоне обсуждения планов строительства Северного широтного хода, в том числе моста через Обь, усиливается влияние главы ЯНАО Дмитрия Артюхова (с 12-го на 11-е место).
После проведения под председательством вице-премьера Александра Новака совещаний по подготовке празднования 400-летия Красноярска, а также по ситуации в ТЭК Дагестана усиливаются позиции губернатора Красноярского края Александра Усса (с 14-го на 12-е место) и главы Дагестана Сергея Меликова (с 28-го на 22-е место).
Одобрение президиумом правительственной комиссии по региональному развитию заявок на получение кредитов от Ростовской и Мурманской областей усиливает влияние их губернаторов Василия Голубева (с 35-го на 29-е место) и Андрея Чибиса (с 40-го на 38-е место). Ростовская область получит около 7,2 млрд рублей для развития территории старого аэропорта Ростова-на-Дону, а Мурманская — около 6,5 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры и реализацию инвестпроекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений».
Укрепляются позиции губернатора Пензенской области Олега Мельниченко (с 47-го на 45-е место). Возглавляемый им регион был назван вице-премьером Татьяной Голиковой среди трех субъектов, где были полностью реализованы планы по строительству объектов здравоохранения.
Согласно исследованию АПЭК, восходящий тренд затрагивает врио глав регионов. Укрепляются позиции врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева (с 68-го на 64-е место) — регион направил заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов на общую сумму 3,9 млрд рублей на реализацию проектов в Киржаче, Муроме и Коврове. Позитивным информационным поводом для врио главы Ярославской области Михаила Евраева (с 78-го на 76-е место) становится решение выделить субъекту из федерального бюджета дополнительно 1,2 млрд рублей на благоустройство дворов в 2022 году. Усиливается также влияние врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова (с 76-го на 74-е место).