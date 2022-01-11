Ротационный регион: кто из губернаторов оказался в зоне риска в 2022 году

По итогам прошедшего года в зоне риска оказались семь из 14 губернаторов, которым предстоит принять участие в выборах в 2022-м . В их числе — главы Томской, Свердловской, Саратовской и Кировской областей, говорится в рейтинге влияния губернаторов, составленном АПЭК . Главы Москвы, Чечни и Тульской области стали лидерами списка (имеется в распоряжении «Известий»). Эксперты отмечают: позиции руководителей усиливают выгодные контракты, одобренные заявки на кредиты и анонсирование реализации крупных проектов, а причинами ротации глав регионов могут стать нерешенные социальные проблемы и коррупционные скандалы.

Вероятные кандидаты

Среди глав субъектов, которые накануне выборов в 2022 году оказались в зоне риска, — губернаторы Томской, Свердловской, Саратовской, Кировской, Оренбургской областей, а также Карелии и Марий Эл . Такие прогнозы содержатся в итоговом исследовании рейтинга влияния руководителей регионов за 2021 год. В нем уточняется: это необязательно предполагает их действительную замену в данный период. Тем не менее прописаны временные рамки для кадровых ротаций в губернаторском корпусе.

«На фоне более стабильной эпидемиологической ситуации перестановки могут быть проведены в более ранние сроки (например, в конце января-феврале), в случае более проблемной подобные решения могут быть отложены до середины марта-начала апреля 2022 года», — говорится в документе.

В нем отмечается, что всего прямые выборы глав субъектов в 2022 году запланированы в 14 регионах. Часть из них, по мнению авторов исследования, обладает некоторым протестным потенциалом. К ним АПЭК относит Кировскую, Томскую, Свердловскую области, Марий Эл и Карелию. Впрочем, есть и другие более веские причины, которые могут способствовать заменам в губернаторском корпусе.

— Основанием для обсуждения вероятности отставки губернатора Оренбургской области Дениса Паслера стала масштабная и системная активность силовых структур, затронувшая органы власти и бюджетные учреждения региона . Обыски проводились в минпромэнерго, минкультуры, минприроды региона, а также в областной детской больнице, Оренбургском государственном университете, Бюро судмедэкспертизы и АНО «Центр развития архитектуры Оренбургской области, — привел пример «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

В итоговом рейтинге губернатор Оренбуржья стал лидером падения влияния. Он потерял сразу 11 позиций, передвинувшись с 66-го на 77-е место.

Ротационный регион Фото: ТАСС/Алеев Егор

Как пояснил Дмитрий Орлов, в отношении губернатора Кировской области Игоря Васильева звучала критика ОНФ из-за сокращения коечного фонда в больницах , также сказался невысокий по сравнению с другими регионами результат на выборах в Госдуму у «Единой России» — 29,5%. А г лава Саратовской области Валерий Радаев сам допустил отказ от выдвижения на новый срок . Хотя у обоих губернаторов рейтинг в декабре вырос на несколько пунктов, вероятность их досрочной отставки эксперты оценивают выше среднего.

— У главы Карелии Артура Парфенчикова есть целый ряд проблемных информационных поводов, связанных с ситуацией в республике, н апример обращение работников Олонецкого молочного комбината к президенту с призывом к отставке руководства региона, проблемы с уборкой снега в Петрозаводске. Кроме того, на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила в регионе поддержку 31,7% граждан, — пояснил Дмитрий Орлов.

Шансы на замену главы Марий Эй Александра Евстифеева АПЭК оценивает ниже среднего . Однако из рейтинга в рейтинг чиновник занимает одну из трех последних строчек, второй месяц подряд он на 82-м месте.

Ниже среднего Дмитрий Орлов оценивает вероятность замены главы Свердловской области Евгения Куйвашева . Однако шансы все же есть. В декабрьском рейтинге АПЭК губернатор опустился с 20-го на 27-е место.

— Главная проблема Куйвашева — отсутствие ясных сигналов Кремля о его выдвижении на пост губернатора на новый срок, — пояснил «Известиям» Дмитрий Орлов.

Высоки перспективы уйти с поста у главы Томской области Сергея Жвачкина , который в декабрьском рейтинге влияния занял предпоследнее, 84-е место. На возможную ротацию указывают и результат «Единой России» на выборах в Госдуму (32,7%), и отставка накануне Нового года вице-губернатора по внутренней политике Сергея Ильиных.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев отчасти согласен с прогнозами АПЭК.

— Выборы в Госдуму показали, кто из губернаторов контролирует ситуацию, а кто нет . Поэтому логично, что указанные главы субъектов оказались в группе риска на отставку. Однако вероятность на такой сценарий у всех разная, так как есть и другие факторы . Например, у кого-то из глав есть связи с крупными корпорациями, которые постараются их защитить и сохранить за ними пост, — пояснил «Известиям» эксперт.

По его оценкам, действительно серьезные проблемы с избранием есть у губернаторов Карелии, Кировской, Томской, Оренбургской областей и ряда других регионов.

Вышли в лидеры

В тройку лидеров рейтинга влияния наряду с главами Москвы Сергеем Собяниным (первое место) и Чечни Рамзаном Кадыровым (второе) в этот раз вошел губернатор Тульской области Алексей Дюмин . Как пояснил «Известиям» Дмитрий Орлов, это связано с одобрением инвестиционной комиссией правительства области заявки компании Wildberries с общим объемом инвестиций около 24 млрд рублей.

Упоминание Владимиром Путиным во время большой пресс-конференции о планах продления трассы Москва — Казань до Тюмени становится позитивным информационным поводом для губернатора Тюменской области Александра Моора (перемещается с 6-го на 5-е место).

На фоне обсуждения планов строительства Северного широтного хода, в том числе моста через Обь, усиливается влияние главы ЯНАО Дмитрия Артюхова (с 12-го на 11-е место).

После проведения под председательством вице-премьера Александра Новака совещаний по подготовке празднования 400-летия Красноярска , а также по ситуации в ТЭК Дагестана усиливаются позиции губернатора Красноярского края Александра Усса (с 14-го на 12-е место) и главы Дагестана Сергея Меликова (с 28-го на 22-е место).

Ротационный регион Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Вольвач

Одобрение президиумом правительственной комиссии по региональному развитию заявок на получение кредитов от Ростовской и Мурманской областей усиливает влияние их губернаторов Василия Голубева (с 35-го на 29-е место) и Андрея Чибиса (с 40-го на 38-е место). Ростовская область получит около 7,2 млрд рублей для развития территории старого аэропорта Ростова-на-Дону, а Мурманская — около 6,5 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры и реализацию инвестпроекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений».

Укрепляются позиции губернатора Пензенской области Олега Мельниченко (с 47-го на 45-е место). Возглавляемый им регион был назван вице-премьером Татьяной Голиковой среди трех субъектов, где были полностью реализованы планы по строительству объектов здравоохранения.