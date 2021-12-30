Работа и уход: отставки каких губернаторов запомнились в 2021 году

Уходящий 2021 год запомнится активной ротацией губернаторского корпуса. Кого-то, как главу Пензенской области Ивана Белозерцева, отстранили от должности в связи с утратой доверия . Кто-то решил после успешных для себя выборов взять мандат депутата Госдумы, как это сделал теперь уже экс-руководитель Владимирской области Владимир Сипягин. Тем не менее большинство губернаторов писали заявления по собственному желанию, а многие из них перешли на новую работу в федеральный центр . Опрошенные «Известиями» политологи отметили, что большинство отставок 2021 года были плановыми. Также эксперты предположили, кому из руководителей субъектов может грозить уход с поста в грядущем году .

Итоговый перечень

В марте произошла одна из самых резонансных отставок уходящего года. 23-го числа Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия главы государства . Незадолго до этого правоохранительные органы задержали Белозерцева по подозрению в получении взяток на общую сумму, превышающую 31 млн рублей. Позже экс-глава региона был арестован Басманным судом Москвы. Ему на смену президент назначил сенатора от региона Олега Мельниченко . «Ситуацией вы, конечно, владеете, цифрами владеете, это очевидно. Не отрывались, будучи в Москве, от Пензы, от области», — отмечал во время встречи с новоиспеченным врио Владимир Путин.

Начало апреля для губернаторского корпуса выдалось «жарким» . В течение нескольких дней заявления по собственному желанию написали глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол (сейчас занимает пост вице-спикера Госдумы), губернатор Ульяновской области Сергей Морозов (сейчас замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме) и глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров. В Туве пост временно занял бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг, а исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области стал сенатор от Московской области (член КПРФ) Алексей Русских. Оба этих руководителя успешно подтвердили свои полномочия на сентябрьских выборах.

Работа и уход Бывший губернатор Республики Тыва Шолбан Кара-оол Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

В Северной Осетии временно руководить республикой был назначен Сергей Меняйло, занимавший до этого пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе . «Я никогда не терял, как и все мы, наверное, связь со своей малой родиной, поэтому знаю обстановку в республике, знаю ее состояние, знаю потенциал, который есть, естественно, и те проблемы, которые сегодня есть не только в Республике Северная Осетия — Алания», — отчитывался на встрече с президентом новоиспеченный глава субъекта. В сентябре депутаты регионального парламента единогласно проголосовали за кандидатуру Меняйло и избрали его главой региона, избавив, таким образом, от приставки «врио».

На этом ротация не закончилась, в начале октября руководители поменялись еще в двух субъектах. Во Владимирской области в отставку ушел Владимир Сипягин, который после успешных для себя выборов стал депутатом Госдумы . Ему на смену пришел теперь уже экс-парламентарий Александр Авдеев. «Регион важный, — давал напутствие новому врио главы региона Владимир Путин. — Там много накопилось проблем, и поближе нужно работать, конечно, с людьми, с общественными организациями, просто напрямую с людьми даже — без всяких посредников».

В этот же день в Тамбовскую область на смену добровольно отошедшему от дел губернатору Александру Никитину (сейчас член Совета Федерации от региона) был назначен замглавы Минстроя Максим Егоров . На встрече с президентом новый руководитель пообещал сделать регион «еще лучше».

Работа и уход Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с действующим губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В том же месяце ( 12 октября) Владимир Путин сменил и главу Ярославской области . Вместо Дмитрия Миронова, который теперь стал помощником президента, в регион был направлен Михаил Евраев. До февраля 2021 года Евраев работал в должности заместителя главы ФАС. Также в этот день полпредом президента в Сибирском федеральном округе был назначен Анатолий Серышев, занимавший ранее должность помощника главы государства.

В 2022 году пройдут выборы глав субъектов во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской, Свердловской областях, а также в Бурятии, Карелии, Удмуртии и Марий Эл .

Грядущие планы

В 2021 году резонансной была только отставка пензенского губернатора Белозерцева. Остальные изменения плановые — из-за возраста или окончания срока полномочий, отметил в разговоре с «Известиями» политолог Дмитрий Фетисов. Он также перечислил глав регионов, которым потенциально может грозить отставка.

— Если говорить про «красную зону», то это орловский губернатор Андрей Клычков. Сюда же можно отнести Артура Парфенчикова (Карелия) , но не из-за претензий со стороны центра, а потому что он сам дал понять, что не хочет переизбираться на новый срок. Владимир Уйба (Коми) очень хорошо начал, но потом стал регулярным фигурантом скандалов. Мурманский губернатор [Андрей] Чибис не смог выстроить систему политического управления. Сюда можно отнести и [Валерия] Радаева (Саратовская область) , — перечислил эксперт.

Работа и уход Губернатор Орловской области Андрей Клычков Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Специалист также подчеркнул, что раньше к этой группе относили и главу Хакасии Валентина Коновалова, но в последнее время претензий у федерального центра к нему стало меньше.

Все критерии, по которым оценивают губернаторов, общедоступны и хорошо известны , добавил политолог Максим Жаров.

— Среди основных — показатели социально-экономического положения: занятость, бедность, безработица . Но мы видим, что две трети губернаторов эти параметры не выдерживают, — считает эксперт.

Он также добавил, что темпы вакцинации — важный момент, за которым следят в федеральном центре.

— Но пока нет никаких прямых или косвенных признаков, что это может привести к отставкам губернаторов, — пояснил политолог «Известиям».

Работа и уход Губернатор Мурманской области Андрей Чибис Фото: РИА Новости/пресс-служба Совета Федерации РФ