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Работа и уход: отставки каких губернаторов запомнились в 2021 году

И где руководители могут поменяться в 2022-м
Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба Басманного суда
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Работа и уход: отставки каких губернаторов запомнились в 2021 году
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2021-12-08 13:23:30
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Уходящий 2021 год запомнится активной ротацией губернаторского корпуса. Кого-то, как главу Пензенской области Ивана Белозерцева, отстранили от должности в связи с утратой доверия. Кто-то решил после успешных для себя выборов взять мандат депутата Госдумы, как это сделал теперь уже экс-руководитель Владимирской области Владимир Сипягин. Тем не менее большинство губернаторов писали заявления по собственному желанию, а многие из них перешли на новую работу в федеральный центр. Опрошенные «Известиями» политологи отметили, что большинство отставок 2021 года были плановыми. Также эксперты предположили, кому из руководителей субъектов может грозить уход с поста в грядущем году.

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Итоговый перечень

В марте произошла одна из самых резонансных отставок уходящего года. 23-го числа Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия главы государства. Незадолго до этого правоохранительные органы задержали Белозерцева по подозрению в получении взяток на общую сумму, превышающую 31 млн рублей. Позже экс-глава региона был арестован Басманным судом Москвы. Ему на смену президент назначил сенатора от региона Олега Мельниченко. «Ситуацией вы, конечно, владеете, цифрами владеете, это очевидно. Не отрывались, будучи в Москве, от Пензы, от области», — отмечал во время встречи с новоиспеченным врио Владимир Путин.

Начало апреля для губернаторского корпуса выдалось «жарким». В течение нескольких дней заявления по собственному желанию написали глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол (сейчас занимает пост вице-спикера Госдумы), губернатор Ульяновской области Сергей Морозов (сейчас замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме) и глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров. В Туве пост временно занял бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг, а исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области стал сенатор от Московской области (член КПРФ) Алексей Русских. Оба этих руководителя успешно подтвердили свои полномочия на сентябрьских выборах.

Работа и уход
Шолбан Кара-оол

Бывший губернатор Республики Тыва Шолбан Кара-оол

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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В Северной Осетии временно руководить республикой был назначен Сергей Меняйло, занимавший до этого пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе. «Я никогда не терял, как и все мы, наверное, связь со своей малой родиной, поэтому знаю обстановку в республике, знаю ее состояние, знаю потенциал, который есть, естественно, и те проблемы, которые сегодня есть не только в Республике Северная Осетия — Алания», — отчитывался на встрече с президентом новоиспеченный глава субъекта. В сентябре депутаты регионального парламента единогласно проголосовали за кандидатуру Меняйло и избрали его главой региона, избавив, таким образом, от приставки «врио».

На этом ротация не закончилась, в начале октября руководители поменялись еще в двух субъектах. Во Владимирской области в отставку ушел Владимир Сипягин, который после успешных для себя выборов стал депутатом Госдумы. Ему на смену пришел теперь уже экс-парламентарий Александр Авдеев. «Регион важный, — давал напутствие новому врио главы региона Владимир Путин. — Там много накопилось проблем, и поближе нужно работать, конечно, с людьми, с общественными организациями, просто напрямую с людьми даже — без всяких посредников».

В этот же день в Тамбовскую область на смену добровольно отошедшему от дел губернатору Александру Никитину (сейчас член Совета Федерации от региона) был назначен замглавы Минстроя Максим Егоров. На встрече с президентом новый руководитель пообещал сделать регион «еще лучше».

Работа и уход
Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с Михаилом Евраевым

Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с действующим губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В том же месяце (12 октября) Владимир Путин сменил и главу Ярославской области. Вместо Дмитрия Миронова, который теперь стал помощником президента, в регион был направлен Михаил Евраев. До февраля 2021 года Евраев работал в должности заместителя главы ФАС. Также в этот день полпредом президента в Сибирском федеральном округе был назначен Анатолий Серышев, занимавший ранее должность помощника главы государства.

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В 2022 году пройдут выборы глав субъектов во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской, Свердловской областях, а также в Бурятии, Карелии, Удмуртии и Марий Эл.

Грядущие планы

В 2021 году резонансной была только отставка пензенского губернатора Белозерцева. Остальные изменения плановые — из-за возраста или окончания срока полномочий, отметил в разговоре с «Известиями» политолог Дмитрий Фетисов. Он также перечислил глав регионов, которым потенциально может грозить отставка.

Если говорить про «красную зону», то это орловский губернатор Андрей Клычков. Сюда же можно отнести Артура Парфенчикова (Карелия), но не из-за претензий со стороны центра, а потому что он сам дал понять, что не хочет переизбираться на новый срок. Владимир Уйба (Коми) очень хорошо начал, но потом стал регулярным фигурантом скандалов. Мурманский губернатор [Андрей] Чибис не смог выстроить систему политического управления. Сюда можно отнести и [Валерия] Радаева (Саратовская область), — перечислил эксперт.

Работа и уход
Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Специалист также подчеркнул, что раньше к этой группе относили и главу Хакасии Валентина Коновалова, но в последнее время претензий у федерального центра к нему стало меньше.

Все критерии, по которым оценивают губернаторов, общедоступны и хорошо известны, добавил политолог Максим Жаров.

— Среди основных — показатели социально-экономического положения: занятость, бедность, безработица. Но мы видим, что две трети губернаторов эти параметры не выдерживают, — считает эксперт.

Он также добавил, что темпы вакцинации — важный момент, за которым следят в федеральном центре.

— Но пока нет никаких прямых или косвенных признаков, что это может привести к отставкам губернаторов, — пояснил политолог «Известиям».

Работа и уход
Андрей Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Фото: РИА Новости/пресс-служба Совета Федерации РФ

Напомним, в феврале 2021 года президент утвердил перечень критериев, по которым оценивается успешность деятельности высших должностных лиц субъектов. Всего в списке 20 показателей. На первом месте — доверие к власти со стороны населения.

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