Сотовые доли: в России предложили ввести новые льготы на электроэнергию

Для мобильных операторов попросили ввести льготный тариф на электроэнергию. Такую меру прорабатывают в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде. Она поможет сдержать рост цен на сотовую связь, считают эксперты. Операторы меру поддерживают, однако она может привести к повышению нагрузки для других потребителей и увеличению объема перекрестного субсидирования более чем на 1 млрд рублей в год. Поэтому Минэнерго и ФАС выступают против такой инициативы .

Электрический толк

В России хотят ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии: операторов сотовой связи . Идею ввести пониженный тариф для таких компаний прорабатывают в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде. Проект соответствующих рекомендаций уже разослали в профильные ведомства, сейчас идет этап согласования итоговой версии с федеральными органами исполнительной власти , рассказал «Известиям» источник в госорганах. Ее финальный вид может быть согласован на совещании под руководством первого зампредседателя верхней палаты парламента Андрея Турчака в августе , добавил источник в совете.

— Традиционно при подготовке заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в проект решения входят инициативы, ранее обсуждавшиеся на его площадках для сбора актуальных мнений участников рынка и регуляторов. Крайне высокими остаются цены на обеспечение электричеством базовых станций. Также, по оценкам операторов связи, стоимость подключения к электросетям подорожала до 100 раз. Всё это влияет на рост тарифов мобильной связи. Эти вопросы неоднократно поднимались, в том числе на уровне правительства. Учитывая большое социальное значение услуг связи, в совете считают, что на государственном уровне должен быть сформирован справедливый тариф, который соответствует интересам и энергетиков, и связистов, без перекоса в чью-либо сторону , — подчеркнул собеседник «Известий».

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Окончательное решение по включению вышеуказанных предложений в итоговый текст рекомендаций пока не принято, отметил он.

«Известия» направили запросы в Минцифры, сотовым операторам и энергетикам.

Сегодня в России по льготному тарифу оплачивают электроэнергию только население и приравненные к нему отдельные потребители (например, некоторые коммунальные и муниципальные учреждения). Цена на электричество для остальных не регулируется, а формируется по конкурентным ценам, складывающимся под воздействием спроса и предложения, отметили в Минэнерго .

В среднем рыночная цена электроэнергии для промышленности и бизнеса на 30% выше той, что платит население, и составляет около 6 рублей за 1 кВт•ч , сообщил «Известиям» источник в отрасли.

— Мы позитивно оцениваем инициативу по вводу общего пониженного тарифа для операторов. Расходы на электроэнергию — одна из составляющих себестоимости, но на размер тарифа также влияют затраты на оборудование, эксплуатацию сети и другие расходы , — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Мегафона».

Поддержали предложение Совета по развитию цифровой экономики и в МТС . В пресс-службе компании отметили, что издержки операторов значительно выросли из-за отмены с 1 июля 2022 года льготных ставок на присоединение объектов связи мощностью до 15 кВт (все площадки базовых станций строятся в пределах этого показателя). В итоге средняя стоимость присоединения с 30–50 тыс. рублей за одну базовую станцию в зависимости от субъекта возросла в разы , отметили в компании.

В результате расходы операторов на подключение базовых станций значительно возросли (до 10% от стоимости всех работ), поэтому льготный тариф на электроэнергию может стать одним из способов снизить нагрузку на компании отрасли и сдерживать темпы подорожания связи , отметил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В апреле сообщалось, что крупнейшие операторы связи и башенной инфраструктуры пожаловались главе Минцифры Максуту Шадаеву на существенное увеличение своих затрат на присоединение объектов к электросетям . Эксперты прогнозировали рост средней стоимости тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов в 2023 году на 10–15%. В Tele2 от комментариев отказались.

Как рассказал «Известиям» источник в сотовом бизнесе, связисты в день тратят на электроэнергию по несколько миллионов рублей, в год эта сумма может превышать 1 млрд . По его словам, льготный тариф должен снизить стоимость электричества хотя бы на 10%, чтобы скидка могла существенно снизить операционные расходы .

Перераспределение нагрузки

В «Россетях» «Известиям» пояснили, что в случае принятия такого решения должны быть определены источники компенсации недополученных доходов сетевых организаций и гарантирующих поставщиков .

В «Сообществе потребителей энергии» подчеркнули, что введение новой льготной категории потребителей электроэнергии неизбежно приведет к росту ценовой нагрузки на остальных участников рынка в виде перекрестного субсидирования (когда заниженные тарифы для населения дотируются бизнесом). Оно уже составляет около 350 млрд рублей в год , добавили представители рынка.

— Если у кого-то появляется льгота, значит, кто-то другой переплачивает. Эти искажения в электроэнергетике называются перекрестным субсидированием. Из-за этого растет себестоимость товаров и услуг, сокращаются конкурентные преимущества и ресурсы для развития предприятий . Получатель льгот при этом лишается стимулов для энергосбережения и энергоэффективности. В итоге проигрывают все, то есть экономика в целом, — сказали в «Сообществе потребителей энергии».

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Согласились с риском увеличения объемов перекрестного субсидирования и в НП «Совет рынка».

— Внутри составляющей на передачу в конечном тарифе на электроэнергию в настоящее время уже существует перекрестное субсидирование между категориями потребителей «население» и «прочие». Установление же особого тарифа для отдельного сектора экономики спровоцирует появление нового вида перекрестки уже внутри категории «прочие» . Это неизбежно приведет к росту цен для субсидирующих потребителей и вызовет с их стороны обоснованную критику и аналогичные «встречные предложения» от других секторов экономики , — уточнили в ассоциации. Там добавили, что всегда последовательно вступали за сокращение всех видов перекрестного субсидирования.

Установление льготных тарифов на электрическую энергию для определенных коммерческих организаций создает неравные условия ведения бизнеса, ведет к росту перекрестного субсидирования, идет вразрез с проводимой политикой в электроэнергетике и не поддерживается Минэнерго , отметили в ведомстве. Аналогичную позицию выразили и в ФАС .

— По мнению ведомства, введение дополнительной льготной категории может привести к увеличению перекрестного субсидирования и к неравным условиям ведения бизнеса. Таким образом, это предложение не может быть поддержано , — сказали в антимонопольной службе.