Раскинули сети: что происходит с тарифами на электроэнергию

Операторы связи обратились с письмом к главе Минцифры Максуту Шадаеву, заявив, что отмена льготных расценок в данной сфере приведет к росту тарифов. Эксперты в сфере энергетики, в свою очередь, считают, что, если власть согласится с требованиями связистов, их затраты неизбежно лягут на плечи потребителей. В сути конфликта разбирались «Известия».

Миллион для льготника

Суть конфликта между энергетиками и связистами — в отмене системы льготного присоединения к сетям, созданной более 10 лет назад и призванной повысить доступность сетевой инфраструктуры для широких слоев населения. Льготных потребителей энергии тогда поделили на три группы — подключения мощностью до 15 кВт и от 15 до 150 кВт .

Подавляющее большинство льготных подключений относились к первой, минимальной категории, к которой относились, прежде всего, частные домовладения. Вторая категория льготников была адресована малому бизнесу в целях повышения инвестиционной привлекательности регионов страны. При этом условиями, созданными для поддержки населения и малого бизнеса, активно пользовались и крупные предприятия связи: поскольку площадки базовых станций требуют минимальной мощности, они подключались к сетям по тем же тарифам, что и скромные дачные домики.

С 2009 года по минимальной льготной ставке — 550 рублей на 15 кВт — к электросетям были присоединены около 3,1 млн потребителей, включая и базовые станции крупных операторов. Как сообщили в сетевой компании «Россети», затраты на подключение всех категорий льготников составили 230 млрд руб. при этом регулятор вернул электросетям в тарифе только 1/3 указанных затрат, еще 1/3 этих затрат сетевые компании будут получать в течении следующих периодов тарифного регулирования до 35 лет. Также в компании отметили, что в 2022 году было реализовано около 7 тысяч подключений объектов связи, по льготным тарифам. Затраты энергетиков на одно подключение порой доходили до 50 млн рублей — с учетом дополнительных затрат и особенностей исполнения такого рода договоров.

«До вступления в силу 1 июля 2022 года Закона от 16.02.2022 № 12-ФЗ „Об электроэнергетике“ и Постановления Правительства РФ от 30.06.2022 № 1178, отменивших льготную ставку, стоимость осуществления технологического присоединения к электрическим сетям для потребителей стоило 550 рублей за 15 кВт, — объясняет глава Областной электросетевой компании Руслан Амиров. — За данную сумму в соответствии с ранее действовавшим законодательством сетевая организация должна была осуществить прокладку кабельной или воздушной линии протяженностью до 300 метров в городе (до 500 метров в сельской местности) до границы участка заявителя, при этом если речь шла о воздушной линии — смонтировать опоры, провести испытания и пуско-наладочные работы ЛЭП».

Как подчеркивает эксперт, сроки выполнения данных мероприятий строго регламентированы — ТСО должны были нести не запланированные расходы в короткие сроки. При этом, компенсация расходов сетевых компаний осуществлялась уже в следующих периодах регулирования, при условии их включения регулятором в области цен и тарифов субъектов. «Таким образом, сетевая компания получала так называемый „кассовый разрыв“ продолжительностью до нескольких лет, при этом осуществляя мероприятия по технологическому присоединению за счет средств, предусмотренных опять же регулятором на другие статьи расходов. Разумеется, сетевые компании несли существенные потери», — резюмирует Амиров.

Почему растут тарифы?

По мнению связистов, рост цен на подключение к энергосетям приведет к значительному росту цен на услуги. Между тем, привлекая внимание к проблеме энергоснабжения, операторы связи, похоже, не торопятся анализировать иные причины роста цен. А он не только отмечался еще до отмены льготных тарифов, но и не раз привлекал внимание надзорных органов. К примеру, еще в октябре 2022 года ФАС признала нарушение антимонопольного законодательства со стороны МТС. Как сообщили в ФАС, компания с начала года и до момента вынесения постановления повысила стоимость услуг сотовой связи в среднем на 9,5% для более чем 28 млн абонентов. Сама МТС объясняла рост цен повышением затрат, однако подтвердить рост собственных расходов в сопоставимом объеме оператор так и не смог. При этом оператор в августе повторно повысил стоимость для части тарифных планов в среднем на 8,4%, а в сентябре поднял цену и оставшиеся тарифы — в среднем на 9,7%. Всего же за год стоимость услуг компании возросла более чем на 20%, что заметно опережает инфляцию.

Таким же образом действуют и другие операторы связи, к примеру, «Мегафон», который также был уличен ФАС в нарушении антимонопольного законодательства в декабре 2022 года. Так, может быть, причины роста тарифов на связь следует искать где-то еще?

«Технологическое присоединение — это разовые единовременные затраты для подключения к сетям. В себестоимости услуг связи доля затрат на электроэнергию, в том числе и на подключение, составляет около 2%. С учетом того, что оборудование связи работает в круглосуточном режиме, в этих затратах доля платы за подключение ничтожна мала. Поэтому я не ожидаю, что отмена льгот реально повлияет на экономику отрасли связи», — говорит директор института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов. Таким образом, резервы для сдерживания роста цен операторам связи логичнее поискать не в экономии на подключении к энергосетям, а где-то еще.

Адресаты помощи

В пылу споров о том, насколько необходимы операторам связи льготы по электроснабжению, как-то потерялся изначальный смысл этих тарифов. Между тем, нелишним будет напомнить, что вводились они, в первую очередь, для тех, кто нуждается в социальной поддержке. Они и теперь сохраняются для социально незащищенных группы населения, например, многодетных семей или инвалидов. Не понятно, почему в их число должны входить весьма состоятельные компании: ведь, согласно опубликованной финансовой отчетности, в 2022 году чистая прибыль «бюджетного» Tele2 составила более 25 млрд рублей, МТС — 32,6 млрд рублей, «Мегафона» — 43 млрд рублей. Также отметим, что зачастую сетевые компании использовали предназначенные для реализации программ реконструкции и реновации электрических сете средства на льготное присоединение. Такой подход, конечно, обеспечивает физическое присоединение льготных потребителей к сетям, но не обеспечивает надежное и бесперебойное электроснабжение этих новых потребителей.

«Принятые изменения в законодательство обеспечивают баланс интересов всех участников процесса. Сетевая компания получает финансирование со стороны потребителя в известные сроки, планомерно реализуя намеченные мероприятия. Финансовое обеспечение создает возможность располагать квалифицированным кадровым составам, предлагать конкурентную заработную плату, создавать резервы и запасы оборудования на случай аварий, особенно это важно для обеспечения электроэнергии таких социальных объектов как больницы, детские сады и школы, — считает Руслан Амиров. — Также стоит отметить, что данные изменения переложили с потребителей на сетевые компании в безусловном порядке обязанность по закупке и установке приборов учета, что опять же повлечет затраты ТСО».

«Многие годы потребители пользовались льготными, а не экономически обоснованными тарифными ставками за ТП, — подчеркивает Илья Долматов. — Реальная стоимость подключения — это десятки тысяч рублей. Сейчас Правительство России приняло решение по отмены таких льгот, что выглядит вполне обоснованно, т.к., во-первых, нагрузка перекладывалась в тарифы на услуги по передаче, а во-вторых, не носила адресный характер. При этом у региональных властей есть возможность устанавливать льготные ставки, если они посчитают это необходимым для поддержки конкретных групп потребителей».

Здесь уместно вспомнить и еще один бесспорный экономический тезис: в условиях рынка, в которых существуют как операторы связи, так и энергетические компании, любой товар или услуга имеют свою цену, и за них, так или иначе, кому-то надо платить. «Система регулирования устроена так, что льготы все равно приходится кому-то оплачивать — или другим потребителям через тариф, или самим энергетикам, которые вынуждены „доставать“ деньги из проектов, нацеленных на модернизацию и рост надежности электроснабжения», — поясняет заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. —