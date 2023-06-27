Для связи до окраин: операторам могут обнулить плату за использование частот

Сотовых операторов хотят избавить от платы за частоты в малых населенных пунктах до 1 тыс. человек, рассказали два участника рынка и подтвердили в Минцифры. Взамен компании должны установить там базовые станции, что обеспечит жителей качественной связью. Пока речь идет о нескольких тысячах таких территорий, где нет голосовой связи и мобильного интернета, либо они работают очень плохо. Мера позволит каждому оператору сэкономить до 1 млрд рублей, а сокращение их расходов снизит и давление на тарифы, отметили эксперты.

Плата в воздухе

Операторам, телефонизирующим и подключающим к мобильному интернету небольшие населенные пункты в РФ, может быть предоставлена значительная скидка на оплату использования радиочастотного спектра — она может снизиться на порядки. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с менеджерами нескольких сотовых компаний и чиновниками профильных ведомств. Такой вопрос действительно обсуждается Минцифрой и операторами, говорит другой источник на сотовом рынке. Связисты, которые начнут обслуживать населенные пункты с населением до 1 тыс. человек, фактически смогут обнулить расходы на использование частот в регионах, где расположены такие деревни и села , говорит он. По словам одного из собеседников, речь идет более чем о 50 регионах.

По его подсчетам, каждый из операторов большой «сотовой четверки» сейчас платит за право работать на выделенных государством частотах 3-4 млрд рублей в год.

— Покрытие малонаселенных пунктов практически во всех странах становится убыточным мероприятием. С учетом сложностей с привлечением инвестиций в телекоммуникационную отрасль многие страны используют государственные меры поддержки для этих целей, — отмечает один из специалистов по использованию радиочастотного спектра.

Например, Казахстан уже несколько лет мотивирует операторов к развертыванию базовых станций в малонаселенных пунктах, предлагая им скидку на оплату использования частот в размере 90%. В России такая мера также может оказаться действенной, но требуются гарантии профильного ведомства, что операторы действительно получат эту скидку , рассуждает собеседник «Известий».

Об инициативе Минцифры знает сотрудник одного из операторов. Компания поддерживает ее, утверждает он.

— Однако здесь важно договориться о критериях покрытия таких населенных пунктов и условиях стройки. Идея завести всех операторов на единственную базовую станцию существенно сужает возможности сотрудничества в отдельных местах, так как зачастую нельзя передать ее в использование всем из-за технических ограничений оборудования , — объяснил источник.

Представители сотовых операторов, опрошенные «Известиями», отказались от комментариев или не ответили на запросы.

Вопрос о скидках на оплату за пользование частотами действительно обсуждается — предполагается, что операторы смогут их получить, если будут готовы устанавливать от одной до четырех базовых станций в квартал в населённых пунктах до 1 тыс. человек, сообщили «Известиям» в Минцифры.

— В каждом регионе своя квота на количество станций от одного оператора. Мера должна стимулировать операторов построить новые базовые станции в тех населенных пунктах, где в них есть потребность, — отметили в пресс-службе ведомства.

Дальние станции

Планы покрытия сотовой связью и мобильным интернетом чиновники и участники рынка обсуждают давно. В частности, разработку механизма совместного использования сетей Минцифры начало еще 2021 году. Тогда решением Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) были определены условия продления операторам разрешений на использование частот для мобильного интернета четвертого поколения (LTE) на десять лет. Ими стало развертывание сетей 4G в 99% населенных пунктов в 500–999 человек к 2028 году, а также покрытие мобильным интернетом 99% федеральных автотрасс к 2030-му. Таких территорий по меньшей мере около пяти тысяч. При этом с 2023 года операторы должны были бы использовать для этого только российское оборудование. Однако меры антисанкционной поддержки телеком-отрасли, утвержденные правительством в марте 2022 года, фактически ввели мораторий на реализацию этих капиталоемких проектов, рассказали «Известиям» участники рынка.

Государство готовит и другие меры, призванные улучшить мобильное покрытие в малых населенных пунктах. Установленные там базовые станции должны будут иметь возможность обслуживать абонентов других операторов, указали в Минцифры. Соответствующий законопроект ведомства был внесен в Госдуму в июле 2022 года, в начале июня этого года он прошел первое чтение. Эта инициатива распространяется на те населенные пункты (с численностью до 1 тыс. человек), где уже есть базовые станции, но они обеспечены связью только одного оператора, пояснили в Минцифры.

— Это позволит операторам эффективнее использовать парк существующего оборудования, улучшит качество связи и мобильного интернета в малых населенных пунктах, поможет развитию инфраструктуры связи. Уже сформирован предварительный список из более чем 780 населённых пунктов. Более того, в рамках поправок ко второму чтению требования законопроекта планируется расширить и на участки федеральных трасс, — рассказали в ведомстве.

Конкретные критерии выбора участков автодорог, где сейчас услуги связи оказывает один оператор, будут определены постановлением правительства, добавили там.

Отмена платы за радиочастотный спектр для мобильных компаний в малых населенных пунктах не только и не столько стимулирует сотовых операторов к созданию там базовых станций, сколько увеличивает проблему, возникающую в случае принятия этого законопроекта, считает партнер ComNews Research Леонид Коник. Сотовым компаниям эта идея не нравится: у каждой из них есть такие базовые станции в уникальных местах, например, на территории крупного предприятия или на горнолыжном курорте, установка которых требовала особых договоренностей, а новый закон лишит их уникального преимущества в таких локациях , утверждает эксперт.

— Но лишиться монополии и при этом еще и платить за радиочастотный спектр, который будут бесплатно использовать конкуренты, обидно вдвойне. Обнуление платы за его использование в подобных местах подсластит сотовым операторам эту пилюлю , — рассуждает Леонид Коник.

Льгота от государства, фактически означающая обнуление платы за использование частот, стала бы хорошим стимулом для развития сотовой связи в малых населенных пунктах, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его оценке, эта скидка позволит операторам сэкономить до 1 млрд рублей в год, считает он. Нормальная голосовая связь и мобильный интернет станут доступны там, где их не было вообще, или все работало очень плохо, отмечает эксперт.