Звездные волны: сотовые телефоны в РФ подключат к спутникам

К 2035 году в России появится сотово-спутниковая сеть связи. С ее помощью можно будет звонить, выходить в интернет и смотреть ТВ во всех уголках страны, включая Заполярье. Об этом говорится в проекте стратегии развития телеком-отрасли на 2024–2035 годы, с которым ознакомились «Известия». Серийных смартфонов, поддерживающих эту технологию, пока нет, но к реализации этих планов уже готовятся крупнейшие мировые операторы, отмечают участники рынка. Строительство такой сети может стоить до $10 млрд, говорят эксперты.

Смартфон на орбите

К 2030 году на орбите будет функционировать отечественная группировка низкоорбитальных спутников, позволяющая выходить в интернет в отдельных регионах, а также передавать с мобильных телефонов сообщения экстренным службам, если сотовая связь недоступна. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли на 2024–2035 годы. С документом, над которым Минцифры работает совместно с индустрией по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, ознакомились «Известия».

В проекте также сказано, что к 2035 году на базе этой группировки будет создана гибридная система связи, покрывающая всю страну интернетом и резервирующая телевещание. Эти услуги будут доступны там, где сейчас ими зачастую пользоваться невозможно, — на автотрассах, в Арктической зоне, на Северном морском пути.

Фото: Getty Images/Chris Hellier

— Стратегия еще разрабатывается, поэтому в текст документа в настоящий момент вносятся корректировки. Перечисленные инициативы — это предложения от рабочих групп. Они требуют обсуждения, после чего будет принято решение по их включению в итоговый документ, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры.

В пресс-службе ФГУП «Космическая связь» (оператор крупнейшей группировки коммерческих спутников РФ) отказались комментировать документ, обсуждение которого еще не завершено.

Гибридная сеть теоретически позволит владельцу смартфона оставаться на связи в любой точке мира, объясняет акционер компании «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев. На массовом рынке таких аппаратов пока нет, но первый подход уже сделан — в США iPhone 14 от Apple позволяет получать короткие сообщения через спутники Globalstar, рассказывает он.

— Уже сейчас технологии спутниковой связи позволяют создавать компактные смартфоны, с помощью которых можно передавать сообщения и звонить из любой точки мира через спутник. Но если нужен быстрый интернет или прием ТВ в приемлемом качестве, понадобится более крупное устройство с антенной большего размера, — отмечает специалист по космической связи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Технологии пока не позволяют миниатюризировать гаджеты для гибридных сетей до носимых размеров — их применение пока возможно на автомобилях и других видах транспорта, следует из проекта концепции. Тем не менее в 2022 году намерение реализовать или продолжить реализацию проектов сотово-спутниковой связи высказали свыше 15 компаний, среди которых помимо Globalstar SpaceX Илона Маска, китайская BeiDou, канадская Telsat и другие, говорится в документе.

Подключение к спутниковому интернету удаленных и малонаселенных территорий открывает рынок для миллионов новых пользователей быстрого интернета — к 2035 году объем рынка спутникового широкополосного доступа в мире вырастет на 28%, до $292 млрд в год, считают его авторы.

«Известия» направили запросы представителям сотовых операторов.

Спутник замещения

Долгое время сотовая и спутниковая связь существовали в параллельных реальностях, но в середине 2022 года глобальное партнерство 3GPP, которое занимается разработкой сотовых стандартов, выпустило новую версию технологии 5G, в которой впервые фигурирует спутниковая связь, рассказал партнер ComNews Research Леонид Коник. Пока 3GPP включила в 5G возможность работы радиоинтерфейса этого стандарта через спутник, а также спутниковый интернет вещей. В следующей версии 5G, которую 3GPP обещает выпустить весной 2024 года, таким технологиям будет уделено еще больше внимания.

Фото: РИА Новости/Яков Андреев

Как говорит Леонид Коник, коммерческий сектор уже «голосует долларом» за конвергенцию сотовых и спутниковых технологий.

— Среди примеров — сотрудничество SpaceX и T-Mobile US по прямой отправке сигнала со спутника на мобильный телефон. Или американский стартап Lynk, который уже протестировал с 15 операторами мобильных коммуникаций технологию прямой связи низкоорбитального аппарата с обычными сотовыми телефонами, — рассказал эксперт.

Низкоорбитальные спутники и гибридные сети крайне важны для России — они помогут обеспечить связь на Севере, в отдаленных населенных пунктах, то есть в местах, куда пока не дошла ни фиксированная, ни сотовая связь, рассуждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Потенциальная аудитория подобных систем — миллионы, уверен эксперт. Правда, всё зависит от того, сколько будет стоить смартфон, поддерживающий сотово-спутниковую связь, добавляет он.

— Как показывает опыт, технические проблемы разрешимы. В конце 1990-х годов на одну спутниковую тарелку огромных размеров можно было принять не более двух десятков телеканалов, а теперь небольшая антенна, умещающаяся на балконе, может принимать сотни программ, — отмечает Денис Кусков. А современный мобильный интернет гораздо быстрее проводного, который был доступен еще 20 лет назад.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Для участников рынка рекламы и медиа появление доступа в интернет на всей территории России может обернуться заметным расширением охвата коммуникационных кампаний, считает главный редактор портала AdPass, посвященного маркетингу и рекламе, Тимур Бордюг.

— Стопроцентная доступность интернета в стране — это возможность для рекламодателей показывать свою рекламу всем тем россиянам, которые сегодня выпадают из коммуникационного поля в силу чисто технологических причин, например, находятся в труднодоступной местности без доступа к сети, — отмечает эксперт.

Ошибкой было бы думать, что те, кто сегодня не может выйти в интернет, сплошь неплатежеспособны и не представляют интереса для брендов — тех же вахтовиков на Крайнем Севере можно смело отнести к активной и платежеспособной аудитории, замечает Тимур Бордюг.

Фото: Getty Images/vm

Развертывание даже относительно небольшой группировки низкоорбитальных спутников (200–300 штук) в ценах 2020 года требовало инвестиций в $5–6 млрд, утверждает Сергей Пехтерев. Сейчас стоимость строительства глобальной системы с 1000–2000 аппаратов может стоить от $10 млрд, подсчитал он.

Целесообразность и окупаемость такого проекта зависят от наличия платежеспособного спроса в отдаленных и труднодоступных районах — считается, что в США и Канаде такой спрос есть, но даже там бизнес-модели еще не обкатаны до конца, отмечает Сергей Пехтерев. Кроме того, спрос на услуги будет зависеть от стоимости приемного оборудования, а она, в свою очередь, от того, насколько успешно удастся наладить его импортозамещение, говорит эксперт.

Кроме того, операторам гибридных сетей придется договариваться об использовании частот с действующими операторами, ведь для работы спутниковых систем со смартфонами придется задействовать уже выделенные сотовикам диапазоны, добавляет Сергей Пехтерев.