Скорость подступа: к 2035 году всю Россию покроют сверхбыстрым интернетом

К середине 2030-х годов почти все российские дома и квартиры будут подключены к сверхскоростному интернету — 1 Гбит/с и более. Об этом говорится в проекте стратегии развития отечественной отрасли связи . Это нужно для комфортного доступа к качественному видеоконтенту, просмотру ТВ современных стандартов, онлайн-игр, использования виртуальной и дополненной реальности , отмечается в документе. Эксперты полагают, что при такой скорости доступа возможно появление и совершенно новых услуг на digital-рынке — например, телеприсутствие человека в том месте, в котором оно потребуется. Инвестиции в проект специалисты оценивают в сотни миллиардов рублей, поэтому его реализация предусматривает налоговые льготы для связистов.

Телепортация личности

К 2035 году 98% российских пользователей проводного интернета (широкополосный доступ, ШПД) должна быть доступна скорость более 1 Гбит/с, при этом 50% получат доступ к 10-гигабитным каналам . Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи на 2024–2035 годы. Над ней работает Минцифры совместно с индустрией по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко. С документом ознакомились «Известия».

При этом к 2030 году интернет на скорости от 1 Гбит/с должны получить почти все домохозяйства и социально значимые объекты в населенных пунктах, где число жителей превышает 10 тыс. , говорится в проекте стратегии.

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« Доступ в интернет для домохозяйств станет коммунальной услугой наравне с электричеством и теплоснабжением », — отмечено в документе.

Необходимость развития ШПД, а также магистральных каналов передачи данных в стратегии объясняется развитием новых, в том числе медийных, технологий . Там упоминаются цифровое производство, умный транспорт, распространение пользовательского видео в высоких разрешениях (4К и 8К), онлайн-игры, приложения виртуальной и дополненной реальности .

По прогнозам разработчиков стратегии, в конце этого — начале следующего десятилетия до 80% аудитории телерадиовещания будет использовать отечественные платформы видеоконтента, на которых можно будет смотреть ТВ в лучшем качестве, чем допускает сейчас эфирное цифровое телевидение , а также пользоваться различными дополнительными сервисами, например, видео по запросу.

— Стратегия еще разрабатывается, поэтому в текст документа в настоящий момент вносятся корректировки. Перечисленные инициативы — это предложения от рабочей группы по фиксированной связи. Они требуют обсуждения, после чего будет принято решение по их включению в итоговый документ , — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В июне этого года проект стратегии вынесут на защиту перед премьер-министром и после отработки возможных замечаний документ представят президенту , добавили в ведомстве. По состоянию на март 2023-го средняя скорость фиксированного ШПД в РФ составляла 78 Мбит/с — по этому показателю наша страна занимает 55-е место в мире, уступая Сингапуру, ОАЭ, КНР, Чили (там он превышает 200 Мбит/с), отмечается в проекте концепции.

При этом 54% российских пользователей ШПД уже выбрали скорости свыше 100 Мбит/с , рассказал гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов. Подключенными на скоростях менее 10 Мбит/с в нашей стране остается лишь 8% , добавил он. По его словам, сейчас быстрый проводной доступ в интернет есть в 62% домохозяйств .

В КНР с 2013 года действует программа «Широкополосный Китай», одна из ключевых целей которой — увеличение числа абонентов со скоростью соединения более 1 Гбит/с до 60 млн к 2025-му, приводят в пример авторы стратегии. ЕС планирует покрыть гигабитным соединением все страны-участницы к 2030-му. Есть аналогичная программа и в США, отмечается в документе.

Льготы на связи

Сегодня заполнить канал в 1 Гбит/с российскому домохозяйству практически невозможно , утверждает Константин Анкилов.

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— Программа решает задачу следующего десятилетия. Тогда ожидается широкое распространение новых технологий: дополненной и виртуальной реальности, телеприсутствия, создающего реалистичный эффект нахождения человека в ином, нежели его дом месте, — реальном или виртуальном . Передача визуальной и прочей информации от большого числа объектов создаст новые требования как к пропускной способности домашнего интернет-канала, так и к задержкам на сети, — рассказал «Известиям» Константин Анкилов.

В крупнейших российских провайдерах фиксированной связи («Ростелеком», «ЭР-Телеком Холдинг», МТС) комментировать проект стратегии отраслевого развития отказались. Другие операторы не ответили на запросы «Известий».

О том, во сколько обойдется масштабное строительство и расширение сетей связи, а тем более в условиях санкций, в проекте стратегии не говорится . По словам Константина Анкилова, подключение подавляющего большинства отечественных домохозяйств к сверхскоростному интернету может стоить сотни миллиардов рублей .

В 2021 году из федерального бюджета США на развитие ШПД было выделено $65 млрд, упоминают авторы концепции. Еще более $20 млрд на подключение домов и малых предприятий в сельской местности в течение 10 лет обязался выделить Фонд цифровых возможностей.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Для покрытия расходов операторам могут быть предоставлены льготы . Например, в проекте стратегии развития связи в РФ говорится о снижении для провайдеров ставки НДС вдвое до 10%, а страховых взносов — до 7,6% по аналогии с IT- компаниями.

В целом проект по развитию высокоскоростного домашнего интернета действительно позитивен и крайне важен для России , считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Речь идет не о том, чтобы пользователь получал доступ на сверхскоростях к условному онлайн-кинотеатру или Telegram , отмечает он. К концу десятилетия в квартирах и частных домах увеличится как парк компьютеров и смартфонов, так и количество гаджетов (IoT): умных колонок, датчиков, возможно, устройств дополненной и виртуальной реальности , которые будут разработаны в краткосрочной перспективе. Речь может идти и о системах связи, имитирующих дистанционное присутствие трехмерной модели человека в тех или иных условиях, — например, на совещании , рассуждает эксперт.