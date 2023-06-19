Подставить плечо: какие меры поддержки предоставляет бизнесу столица

С марта 2022 года фонд одобрил льготные кредиты на сумму более 240 млрд рублей. Получить поддержку сегодня могут предприятия, которые реализуют инвестиционные проекты на территории города. Развитию московских заводов способствуют не только финансовые меры поддержки, но и постоянная работа над улучшением инвестиционного климата столицы. Так, например, в этом году столичные власти предоставили компаниям «зеленый коридор» — он позволяет проходить административные процедуры в два раза быстрее.

Скинуть проценты

С марта прошлого года МФППиП оказал поддержку бизнесу более чем на 240 млрд рублей, рассказали «Известиям» в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы. С помощью льготных кредитов фонд поддерживает предприятия и инвесторов, которые вкладывают в строительство нежилых объектов. Полученные средства заводы могут использовать на покупку нового оборудования, результатов интеллектуальной деятельности, а также на создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории города Москвы.

В департаменте пояснили: чтобы получить средства по льготной ставке, нужно заключить кредитный договор, а затем обратиться в МФППиП. После одобрения заявки компания подписывает бумаги о финансовой поддержке, далее ей компенсируют часть затрат на уплату процентов по кредиту. В зависимости от сроков списания процентов на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляют необходимую сумму.

В начале 2022 года в рамках антикризисного пакета мер поддержки на докапитализацию фонда направили 20 млрд рублей. Позже в том же году власти снизили ставку по инвестиционным кредитам с 9 до 3% плюс увеличили максимальный размер займа.

В начале 2023-го город продолжил адаптировать программу под нужды предприятий — упростил порядок получения таких кредитов: теперь к организациям не предъявляют требования по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и по численности персонала прошлых лет. Более того, программу распространили на договоры лизинга оборудования и таким образом позволили участвовать в ней малым и средним промышленным предприятиям.

Поддержку по программе получили производители столичной обрабатывающей промышленности: изготовители косметики, лекарств, продуктов питания, строительных конструкций, автокомпонентов и др.

«Программа льготного инвестиционного кредитования работает как часть антикризисного пакета мер поддержки бизнеса и как механизм долгосрочного развития промышленности. Сегодня инструмент стал еще более актуальным: столичные инвесторы активнее развивают производственные площадки», — пояснили в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Своевременная помощь

Как рассказала «Известиям» финансовый директор научно-производственного предприятия «Доза» Екатерина Одинцова, в марте этого года завод и Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства заключили договор о предоставлении финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредитному договору.

«Мы привлекли кредит для того, чтобы профинансировать строительство нашего нового здания. Полученная поддержка снизит нагрузку по обслуживанию кредита, что положительно отразится на финансовых показателях компании», — подчеркнула она.

Фонд помог и компании «Альфа Автоматив Техноложиз» (ААТ), подчеркнул ее гендиректор Зоригто Саханов.

«В июне 2022 года мы ввели в эксплуатацию производственный комплекс, строительство которого ААТ финансировала за счет банковских кредитов. Учитывая серьезные изменения на рынке автомобильной промышленности в 2022 году, долговая нагрузка на ААТ стала угрожающей. Банки резко повысили процентные ставки, а наши клиенты приостановили производства, — поделился он. — В этой ситуации поддержка фонда по программе компенсации процентов серьезно помогла компании уменьшить ежемесячный отток денежных средств на погашение процентов по кредиту».

По словам эксперта, компании понравилась процедура заключения договора, а также работа фонда в период получения компенсации — процессы шли оперативно, были нацелены на результат. Такая поддержка позволила бизнесу ежемесячно экономить, положительно сказывается на платежеспособности компании.

Важно, что фонд дает не прямую субсидию, а улучшает условия по уже заключенному договору, где все риски были просчитаны кредитором — банком или лизинговой компанией, сказал «Известиям» председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России», гендиректор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов. Снятие части административных барьеров, ускоренное рассмотрение заявлений, которое стало доступно при электронном документообороте, тоже крайне важны для бизнеса.

Основная поддержка для промышленных предприятий — это инвестиции и заказы, уверен директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Первое подталкивает развитие производства, а второе обеспечивает спрос на продукцию, пояснил он. Если другие отрасли не будут потреблять изготовленный товар, то производство окажется в тупике: продукцию не могут просто хранить на складе.

Московский фонд расширяет сотрудничество с крупнейшими банками страны, улучшая доступность финансовой помощи для столичных предприятий. В частности, в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве с Новикомбанком. Всего в портфеле фонда уже более 20 партнерских банков.

Легко и быстро

В 2023 году столичные власти представили бизнесу еще один инструмент поддержки — так называемый зеленый коридор, соответствующее распоряжение в феврале подписал мэр столицы Сергей Собянин. Этот механизм позволяет пройти ключевые административные процедуры в два раза быстрее, уточнили «Известиям» в департаменте инвестиционной и промышленной политики. «Зеленый коридор» доступен предприятиям, которые создают и реконструируют промышленно-производственные объекты площадью не менее 1,5 тыс. кв. м на территории города Москвы.

С помощью такой процедуры можно сократить срок, в течение которого столичные власти согласовывают предоставление земельного участка. Также «зеленый коридор» в четыре раза сокращает время, которое компании тратят на подписание договора аренды земельного участка, присвоение учетного номера и его регистрацию в Росреестре. «Зеленым коридором» уже воспользовались инвесторы, строящие более 100 заводов в Москве. Оформление и закрытие ордеров на проведение земельных работ и установку временных ограждений осуществляются теперь в уведомительном порядке, что позволяет сократить срок проведения этих процедур в 10 раз.

Помимо этого застройщики, которые создают промышленные объекты в Москве, пользуются и другими льготами, добавили в департаменте. Так, около 60 объектов, которые пойдут по «зеленому коридору», строится в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Для них город предоставил в аренду землю без торгов, причем некоторые участки выданы по ставке один рубль в год.

Около 20 предприятий появится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», резиденты которой могут претендовать на значительные льготы. После получения данного статуса предприятия на 10 лет освободят от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%.