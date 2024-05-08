В Воронежской области без электричества остались 35,5 тыс. человек

Из-за сложных погодных условий в Воронежской области отключилось электричество примерно у 35,5 тыс. человек. Об этом 7 мая сообщило Министерство энергетики России в своем Telegram-канале.

«В связи со сложными погодными условиями (сильный дождь, ветер) в Воронежской области происходят отключения распределительных линий электропередачи. По оперативным данным, без электроснабжения остаются 35,5 тыс. человек» — сообщили в публикации.

Уточняется, что в восстановительных работах принимает участие 89 бригад: 267 человек и 135 единиц спецтехники.

Ранее, 4 мая, жителей Сочи и «Сириуса» предупредили о непогоде и подъеме уровня воды в реках. Администрация города отметила, что из-за дождей ожидаются подъемы уровня воды в реках, местами — с достижением неблагоприятных отметок.

Непогода обрушилась на многие российские города в начале мая. Например, в Уральском федеральном округе прошли снегопады, из-за которых частично оказались перекрыты дороги, в некоторых районах были перебои с электричеством, а также отменены массовые мероприятия. В Тюмени выпало более 22 мм мокрого снега за 12 часов. Стихия также затронула Екатеринбург, Казань, Самару, Пермь и другие города.

В ночь на 4 мая первые майские заморозки зафиксировали и в Московском регионе. По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, минимальная температура воздуха составила –0,8 градуса.