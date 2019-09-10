Volkswagen представил электромобиль с запасом хода в 550 км

Немецкая компания Volkswagen представила на автосалоне во Франкфурте (Германия) серийную версию электрокара ID.3. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что Volkswagen ID.3 стал первым серийным электрокаром бренда, который построен на новой платформе MEB. Длина новинки составляет 4261 мм, ширина — 1809 мм, а высота — 1552 мм. Колесная база достигает 2765 мм. Объем багажного отделения составляет 380 л.

В салоне на передней панели установлен большой сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса. Цифровая приборная панель располагается на рулевой колонке и отображает информацию о скорости, запасе хода, работе круиз-контроля, а также указания навигатора.

Автомобиль будет предлагаться с двумя электромоторами мощностью 150 и 204 л.с. соответственно. Максимальная скорость базовой версии машины составляет 160 км/ч.

В зависимости от типа аккумуляторов электрокар Volkswagen ID.3 сможет проезжать без подзарядки от 330 до 550 км. При этом заряд батареи для пробега в 290 км можно пополнить за полчаса с помощью системы быстрой подзарядки.

Базовая версия Volkswagen ID.3 будет оснащаться подогревом передних сидений и руля, спутниковой навигацией, а также 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

Первые автомобили поступят к дилерам в середине 2020 года по цене от €30 тыс. (2,1 млн рублей).

12 августа сообщалось, что Volkswagen совместно с российским футбольным союзом выпустил седан Polo в исполнении Football Edition.