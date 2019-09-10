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Hyundai показала концептуальный электрокар

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Фото: Евгений Багдасаров
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Корейская Hyundai показала на автосалоне во Франкфурте концептуальный электрокар 45 EV, который дает представление о том, как будут выглядеть будущие электромобили бренда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в редакцию «Известий» 10 сентября.

Отмечается, что концепт-кар призван напомнить об экспериментальной модели Hyundai Pony Coupe Concept, появившейся в 1974 году — 45 лет назад. Название автомобиля также во многом связано с образующими ромбовидный силуэт углами кузова в 45 градусов спереди и сзади.

В основе конструкции автомобиля лежит монокок, выполненный из легких и прочных материалов. У машины отсутствует центральная стойка, а задние двери открываются против направления движения ради удобства посадки и высадки пассажиров.

В модели установлена скрытая система мониторинга с камерами (CMS), позволяющая использовать функцию беспилотного вождения.

Что касается салона, то концепт-кар получил поворачивающиеся сиденья, а также проекционный интерфейс, который заменяет единый центральный сенсорный экран на передней панели.

9 сентября сообщалось, что Hyundai выпустила новую модификацию кроссовера Creta под названием Rock Edition.

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