Прямой эфир

Hyundai представила новую версию кроссовера Creta

0
Фото: Hyundai
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейская компания Hyundai выпустила новую модификацию кроссовера Creta под названием Rock Edition. Об этом говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий» в понедельник, 9 сентября.

Автомобиль построен на базе комплектации Style с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 149 л.с. и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Отмечается, что боковые зеркала, решетка радиатора, рейлинги, накладки на задний и передний бамперы Hyundai Creta Rock Edition выполнены в цвете «черный глянец».

Кроме того, версия Hyundai Creta Rock Edition получила новые 17-дюймовые легкосплавные диски, сиденья, обтянутые коричневой кожей и мультимедийную систему Яндекс.Авто.

Также кроссовер оснащен подогревом задних сидений, подогревом рулевого колеса, электроподогревом лобового стекла и форсунок стеклоомывателей.

Стоимость автомобиля начинается с отметки 1 405 000 рублей.

12 августа сообщалось, что водородный кроссовер Hyundai Nexo прошел серию краш-тестов, организованную американским страховым институтом дорожной безопасности (IIHS), и получил высшую награду организации Top Safety Pick+.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Автостат» назвал самые популярные хетчбэки в столице по итогам 7 месяцев
Ferrari представил самый мощный серийный кабриолет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019