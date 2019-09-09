Hyundai представила новую версию кроссовера Creta

Корейская компания Hyundai выпустила новую модификацию кроссовера Creta под названием Rock Edition. Об этом говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Известий» в понедельник, 9 сентября.

Автомобиль построен на базе комплектации Style с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 149 л.с. и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Отмечается, что боковые зеркала, решетка радиатора, рейлинги, накладки на задний и передний бамперы Hyundai Creta Rock Edition выполнены в цвете «черный глянец».

Кроме того, версия Hyundai Creta Rock Edition получила новые 17-дюймовые легкосплавные диски, сиденья, обтянутые коричневой кожей и мультимедийную систему Яндекс.Авто.

Также кроссовер оснащен подогревом задних сидений, подогревом рулевого колеса, электроподогревом лобового стекла и форсунок стеклоомывателей.

Стоимость автомобиля начинается с отметки 1 405 000 рублей.

12 августа сообщалось, что водородный кроссовер Hyundai Nexo прошел серию краш-тестов, организованную американским страховым институтом дорожной безопасности (IIHS), и получил высшую награду организации Top Safety Pick+.