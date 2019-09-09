Ferrari представил самый мощный серийный кабриолет

Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari выпустил открытую версию суперкара 812 Superfast, которая получила название 812 GTS. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает Motor1.

Отмечается, что новинка стала самым мощным в мире кабриолетом, выпускаемым серийно. Модель получила 800-сильный бензиновый двигатель объемом 6,5 л и семиступенчатую роботизированную коробку передач.

От 0 до 100 км/ч кабриолет Ferrari 812 GTS может разогнаться за 3 секунды. При этом максимальная скорость суперкара составляет 340 км/ч.

Автомобиль оснащен жесткой крышей с электроприводом, которую можно поднять или опустить за 14 с на скоростях до 45 км/ч.

Модель Ferrari 812 GTS стала первым открытым автомобилем с передним расположением двигателя, который фирма выпустила за последние 50 лет. Прежней массовой моделью, изготовленной по такой схеме, был кабриолет Ferrari 365 GTS4, произведенный в 1969 году.

22 июля стало известно, что Ferrari собирается выпустить несколько новых моделей, включая кроссовер. Первый автомобиль должен появиться на рынке уже в 2020 году.