Прямой эфир

«Автостат» назвал самые популярные хетчбэки в столице по итогам 7 месяцев

0
Фото: ТАСС/Андрей Гордеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За семь месяцев 2019 года в Москве было продано 8,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «хетчбэк», что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным хетчбэком в столице стал Kia Rio X-Line, который с января по июль разошелся тиражом в 2531 экземпляр. Второе место занимает Renault Sandero, предпочтения которому отдали 1140 москвичей. На третьем месте находится Kia Ceed — 774 единицы.

В топ-10 самых продаваемых в Москве новых автомобилей с типом кузова «хетчбэк» также вошли: Ford Focus (448 ед.), Kia Picanto (407 ед.), Smart ForTwo (402 ед.), Lada Xray (401 ед.), BMW 1-Series (303 ед.), MINI Mini (261 ед.) и Mercedes-Benz A-Class (256 ед.).

10 августа сообщалось, что самым доступным новым легковым автомобилем в России стала модель Lada Granta.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ferrari представил самый мощный серийный кабриолет
Раскрыты новые подробности о новом Toyota RAV4 для России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019