«Автостат» назвал самые популярные хетчбэки в столице по итогам 7 месяцев

За семь месяцев 2019 года в Москве было продано 8,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «хетчбэк», что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным хетчбэком в столице стал Kia Rio X-Line, который с января по июль разошелся тиражом в 2531 экземпляр. Второе место занимает Renault Sandero, предпочтения которому отдали 1140 москвичей. На третьем месте находится Kia Ceed — 774 единицы.

В топ-10 самых продаваемых в Москве новых автомобилей с типом кузова «хетчбэк» также вошли: Ford Focus (448 ед.), Kia Picanto (407 ед.), Smart ForTwo (402 ед.), Lada Xray (401 ед.), BMW 1-Series (303 ед.), MINI Mini (261 ед.) и Mercedes-Benz A-Class (256 ед.).

10 августа сообщалось, что самым доступным новым легковым автомобилем в России стала модель Lada Granta.