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Кроссовер Hyundai Nexo получил высшую оценку в краш-тестах

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Фото: Hyundai
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Водородный кроссовер Hyundai Nexo прошел серию краш-тестов, организованную американским страховым институтом дорожной безопасности (IIHS), и получил высшую награду организации Top Safety Pick+. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 12 августа «Известиям».

Для того чтобы заработать награду Top Safety Pick+, автомобиль должен получить оценку «хорошо» в тестах на лобовое столкновение с малым перекрытием со стороны водителя, лобовое столкновение с малым перекрытием со стороны пассажира, лобовое столкновение со средним перекрытием, на боковой удар, прочность крыши, а также работу подголовников.

Отмечается, что по итогам краш-тестов корейский кроссовер во всех дисциплинах получил оценки «отлично» и «хорошо».

7 августа сообщалось, что Hyundai опубликовала тизер своего самого маленького хетчбэка i10 третьего поколения. Мировая премьера автомобиля состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте (Германия).

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