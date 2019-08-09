Bugatti планирует выпустить скоростной электрокар

Французский производитель суперкаров Bugatti рассматривает возможность выпуска новой версии модели Chiron, которая сможет разгоняться до 500 км/час. Об этом 9 августа сообщает Motor1 со ссылкой на главу компании Стефана Винкельманна.

По словам топ-менеджера, пока неизвестно, будет ли автомобиль производиться серийно. В частности, это зависит не только от решения внутри фирмы, но и от производителя шин, готового поставлять покрышки, способные выдерживать высокую скорость.

Что касается двигателя, то вероятнее всего автомобиль получит электрическую силовую установку мощностью более 1,5 тыс. л.с.

5 марта сообщалось, что Bugatti представил уникальный суперкар La Voiture Noire, построенный в единственном экземпляре. Стоимость модели составляет €16,5 млн (более 1,2 млрд рублей), что делает ее самым дорогим на сегодняшний день автомобилем в мире.