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Mercedes-Benz показала премиальный минивэн на электротяге

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Фото: Евгений Багдасаров
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Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне во Франкфурте (Германия) новую модель EQV, которую автопроизводитель называет первым полностью электрическим премиальным минивэном. Об этом 11 сентября сообщает корреспондент «Известий».

Автомобиль практически ничем не отличается от одноименного предсерийного прототипа, показанного весной 2019 года на мотор-шоу в Женеве (Швейцария). Минивэн получил салон с семью или восемью посадочными местами в зависимости от конфигурации. Серийная модель оборудована мультимедийной системой MBUX с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями и функцией распознавания голосовых команд.

В движение минивэн Mercedes-Benz EQV приводит электродвигатель мощностью 204 л.с., который установлен на передней оси. Мотор питается от блока литий-ионных аккумуляторов. Запас хода у новинки составляет более 400 км. Максимальная скорость — 160 км.

5 августа сообщалось, что Mercedes-Benz тестирует на американских дорогах новое поколение седана S-класса.

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