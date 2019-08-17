Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне, владеющие мотоциклами и японскими автомобилями, смогут использовать компактные номерные знаки нового формата, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на МВД.

Такое право автомобилисты получают по ГОСТу 2018 года, который пока не вступил в силу.

Как пояснила официальный представитель МВД Ирины Волк, знаки меньшего размера не запрещены, но их можно устанавливать только на машинах, не приспособленных для регистрационных номеров стандартного формата.

Выдаваться такие знаки в ГИБДД не будут до вступления в силу ГОСТа (предположительно до 4 августа 2020 года). Мотоциклистам и владельцам «японок» придется заказывать их в частных фирмах, у которых есть выданное ГИА свидетельство об утверждении изготовленного образца.

Средняя цена на такой номерной знак, по данным из открытых источников в сети, составляет порядка 1,5-2 тыс. рублей.

16 августа Волк сообщила, что введение новых видов государственных регистрационных знаков для автомобилей решили перенести с 2019 на 2020 год. Для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера: 190 на 145 мм (вместо нынешних 245 на 160 мм). Кроме того, появятся новые задние двухстрочные номера для праворульных автомобилей и машин из Америки.