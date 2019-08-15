Концепцию движения беспилотных автомобилей разработали в России

Минпромторг разработал концепцию обеспечения безопасности дорожного движения, учитывающую появление на ней беспилотных автомобилей.

Как следует из материалов ведомства, концепция предназначена для содействия развитию транспортной инфраструктуры. В документе отмечается, что правовая база не позволяет однозначно определить правила безопасности для беспилотников.

Министерство подчеркивает, что «отсутствие таких норм неизбежно приводит к повышению рисков для дорожного движения». В этой связи разработанная концепция «позволит снять административные барьеры и повысить качество транспортных услуг».

Кроме того, нормы предполагают, что беспилотники должны быть подключены к государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и иметь бортовое устройство записи данных («черный ящик»).

При этом говорится, что внедрение беспилотников в будущем позволит транспортным компаниям снизить затраты на перевозки, но и повлечет «потерю рабочих мест людьми, чья работа связана с управлением транспортными средствами».

1 августа стало известно, что российские страховщики приступили к разработке специальных продуктов для беспилотных транспортных средств, в том числе автомобилей.