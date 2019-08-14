Сбитый автопилот: возгорание Tesla на МКАД поставило вопросы о безопасности модели

На МКАД попал в аварию и был полностью уничтожен огнем Tesla Model 3. Это первый инцидент с возгоранием такого электромобиля в России. По словам владельца машины, виноват хваленый автопилот, не заметивший припаркованный у бетонного разделителя эвакуатор. «Известия» разбирались, можно ли всё еще считать «Теслу» самым безопасным электромобилем

Угол-шоу

Tesla врезалась в угол стоящей «Газели» — эвакуатор занимал часть левой полосы — и через некоторое время запылала, выгорев дотла. Видеокамеры зафиксировали, что, когда автомобиль был объят пламенем, в районе капота что-то взорвалось. Несмотря на все эти пиротехнические эффекты, обошлось без жертв.

Пассажиры смогли самостоятельно покинуть машину до того, как начался пожар, но им потребовалась медицинская помощь. Водитель, 41-летний гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков, получил переломы ноги и носа, а его несовершеннолетние дети отделались ушибами. Именно со слов Третьякова известны обстоятельства столкновения: автомобиль двигался со скоростью 100 км/ч на автопилоте.

На страже национальной безопасности

Model 3 — самая доступная модель американской компании, тем не менее Tesla позиционирует ее как автомобиль «с самой низкой вероятностью получения травм в ДТП».

У Tesla Model 3 батарея размещена под днищем, а значит, ниже центр тяжести и меньше момент инерции, что благоприятно отражается на управляемости и устойчивости. Отсутствие двигателя внутреннего сгорания позволяет сделать передок с большими деформируемыми зонами, эффективно поглощающими энергию при столкновении. Из-за того что мощный силовой каркас батареи не обеспечивает правильной деформации кузова при ударе в бок, Tesla разработала собственную конструкцию центральной стойки и порогов.

Тесла_3 Аккумуляторная батарея Tesla Model 3, снятая с электромобиля Фото: hackaday.com

Интересно, что Tesla оптимизировала силовой каркас под фронтальное столкновение со столбом, хотя краш-тесты пока имитируют удар в столб боком. Можно сказать, это задел на будущее.

В серии краш-тестов Model 3 показывает рекордные результаты. Национальное управление по дорожной безопасности США (NHTSA), выяснило, что риск быть травмированным в попавшей в аварию «Тесле» составляет менее 6%. И это лучший результат среди 50 безопасных машин, протестированных NHTSA с 2011 года. Второе и третье места рейтинга тоже занимают «Теслы» — Model S и Model X, причем «эска» даже сломала специальный пресс, с помощью которого испытывали жесткость крыши при опрокидывании.

Торможение с перекрытием

В краш-тестах Euro NCAP Model 3 поставила еще один рекорд, набрав 94% за активные системы безопасности. Испытания показали, что система аварийного торможения отлично работает даже в темноте и способна самостоятельно затормозить и предотвратить столкновение на скорости 75 км/ч.

В тестах на пассивную безопасность Model 3 также продемонстрировала высокие результаты, однако защита пассажира оказалась не идеальной при фронтальном столкновении по всей ширине, а защита водителя — при ударе о столб. Кроме того, датчики манекена, соответствующего ребенку 10 лет, зафиксировали высокую нагрузку на шейные позвонки.

«Тройке» осталось пройти самое серьезное испытание — краш-тесты Американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS), подразумевающие фронтальный удар c малым перекрытием. Это испытание уже стоило производителям немало нервов — если автомобиль врезается в барьер с перекрытием всего 25%, то лонжерон не поглощает энергию столкновения. После того как автокомпании оптимизировали свои машины под удар с водительской стороны, IIHS добавила краш-тест пассажирской стороной.

Даже у Tesla Model S возникли проблемы с этим испытанием — при столкновении с 25-процентным перекрытием голова манекена водителя соскользнула с подушки безопасности и ударилась о руль. Model 3 по идее должна лучше выступить в этом тесте — например, конструкция ее передней подвески должна обеспечить максимальную защиту при ударе с небольшим перекрытием.

Почти успела

Пока же Model 3 прошла краш-тест по версии МКАД — удар об эвакуатор с малым перекрытием. Электромобиль, по утверждению владельца, ехал со скоростью 100 км/ч, но в момент столкновения она была меньше — на видео заметно, как зажглись стоп-сигналы.

Тесла_2 Сгоревший автомобиль Tesla Model 3 после аварии на МКАД Фото: РЕН ТВ

«Я замерил по хронометражу видео, что примерно за три четверти секунды до столкновения автомобиль начал тормозить. Это делал не водитель, он в эту секунду отвлекся и только в момент удара понял, что что-то произошло. Скорее всего, сработала система предотвращения столкновений. Она заметила, что столкновение неизбежно, и отработала ситуацию. Автомобиль ехал 100 км/ч, и понятно, что с такой скорости затормозить перед препятствием не удалось», — рассказал «Известиям» управляющий партнер Moscow Tesla Club Игорь Антаров.

Спереди на Tesla Model 3 установлены 4-поршневые суппорты, а диски рассчитаны на весь заявленный Tesla срок службы машины — 150 тыс. миль (241 тыс. км). У ранних экземпляров тормозной путь оказался слишком длинным — к таким выводам пришли эксперты американского журнала Consumer Reports, но Tesla еще в прошлом году признала этот недостаток и пообещала устранить его при очередном обновлении программного обеспечения.

Тесла_4 Краш-тест электромобиля Tesla Model 3 Фото: Euro NCAP

Напомним, что ПО электромобилей Tesla обновляется «по воздуху». Учитывая, что попавший в аварию автомобиль был выпущен в начале этого года, вряд ли его затронула проблема с эффективностью тормозов.

Ранее IIHS уже высоко оценил систему предотвращения фронтальных столкновений — здесь «тройка» выступила лучше других автомобилей, однако отметил большое количество ложных срабатываний. Здесь она среагировала правильно. Учитывая, что скорость была выше лабораторной и пассажиры остались живы, Tesla Model 3 испытание выдержала. Чего нельзя сказать про автопилот.

Кто рулит машиной

Корректно ли называть автопилот Tesla автопилотом? По сути, это продвинутый ассистент водителя. Можно снять руки с руля, однако система требует, чтобы водитель изредка его касался — Европейская комиссия по безопасности транспортного движения обязала Tesla делать такую проверку.

Тесла_5 Электромобиль Tesla под управлением автопилота на одном из шоссе в США Фото: insideevs.com

В США в бета-версии доступен режим Navigate on Autopilot, когда автомобиль может сам ехать от города до города по трассе. «Тесловский» ассистент работает эффективнее, чем у многих других автомобилей. Это, а также то, что его называют автопилотом, изначально порождает завышенные ожидания.

«Сегодня нет ни одной серийной машины, которой вы можете с легкостью доверить свою жизнь в режиме автопилотирования. Существуют бренды, которые ставят сырые технологии и хайпуют на этом. На Тесле стоит сырой слабенький софт. Они действительно испытывают проблемы с распознаванием «Газелей», определяют их как стационарные киоски и на шоссе просто не видят», — отреагировала на аварию глава Cognitive Technologies (компания известна проектом беспилотника на базе грузовика «КамАЗ») Ольга Ускова.

Прогресс или жизнь

Первую смерть автопилот Tesla записал на свой счет в мае 2016 года, когда на фоне неба не заметил ехавший наперерез грузовик. Залетевшей под полуприцеп Model S срезало крышу, а водитель погиб. Спустя три года в аналогичное ДТП попала Model 3 — и снова со смертельным исходом. Серия аварий показала, что Tesla не видит стоящую на перекрестке пожарную машину.

Еще одно резонансное ДТП, в котором погиб инженер Apple Вэй Лунь Хуан, произошло из-за того, что Model X не распознала отбойник, разбитый в предыдущей аварии. Позже выяснилось, что владелец несколько раз обращался в сервис из-за странного поведения автопилота.

Тесла_5 Разбитый электромобиль Tesla Model X, в котором погиб инженер Apple Вэй Лунь Хуан Фото: thedrive.com

NHTSA, изучив обстоятельства первой смертельно аварии, фактически «оправдало» автопилот: водитель должен был держать руки на руле и следить за дорожной ситуацией. Tesla по итогам обновила программное обеспечение и добавило функцию автоматической блокировки автопилота. Если водитель игнорирует все предупреждения и не держит руки на руле, машина начнет замедляться, а автопилот выключится до конца поездки.

Начиная с марта этого года у всех моделей Tesla одинаковое «железо» системы автопилотирования. Однако эффективность работы системы зависит от прошивки, отметил в беседе с «Известиями» Игорь Антаров: «Расследование Tesla еще не завершено, и я могу строить лишь гипотезы, но есть в этом деле интересный аспект. По словам владельца, на автомобиле с момента приобретения не обновлялась прошивка. То есть версия программного обеспечения апрельская или даже раньше. В мире автопилота это большой срок, с учетом того что за год успевают выпустить новое «железо». Если бы там стояла самая актуальная версия, возможно, вероятность того, что автомобиль увернется, была бы выше».

Огонь-машина

В ДТП на МКАД Tesla Model 3 выгорела полностью, однако в столичном МЧС не придали пожару серьезного значения. Источник в ведомстве заявил, что площадь возгорания составила 4 кв. м. Между тем пожарные Европы и США готовятся к худшему и проводят специальные учения по тушению электромобилей. Дело в том, что обычные огнетушители не так эффективны и к тому же есть риск поражения током.

Тесла_6 Сгоревший электромобиль Tesla Model S на шоссе в Австрии Фото: Feuerwehr-Landeck

В Австрии в тушении врезавшейся в отбойник Tesla были задействованы 35 человек и пять пожарных машин. А единственным эффективным способом борьбы с загоревшейся батареей остается вода в больших объемах.

Между тем, согласно исследованию NHTSA, хотя поврежденные литийионные батареи и склонны к разрушительному «тепловому» разгону, но их предрасположенность к возгоранию сопоставима или меньше, чем у бензина или дизельного топлива. Автомобиль с неисправным газобаллонным оборудованием куда более опасен, что показал эксперимент программы «Минтранс».

Илон Маск, основываясь на статистике, утверждает, что бензиновые автомобили горят в пять раз чаще, чем Tesla. И действительно, электромобили по количеству возгораний пока уступают обычным машинам с ДВС.

Однако популярность таких транспортных средств растет. За полгода в США, Европе и Китае было продано более 700 тыс. электромобилей. Для сравнения, в России за тот же период продали менее полутора сотен. По данным агентства «Автостат» на март 2109 года, парк автомобилей на электрической тяге достиг в РФ 3,6 тыс. штук.