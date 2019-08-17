Опрос показал, сколько россиян используют авто не по назначению

Россияне используют автомобили для занятий любовью или в качестве склада личных вещей. Всего не по назначению транспорт применяют 83% граждан. Такие данные на основе проведенного опроса приводит онлайн-сервис по обслуживанию авто Uremont.

Согласно исследованию, 41,9% россиян используют автомобили для занятий сексом, 24,5% общаются в авто по телефону, 9,4% «существенное время» учатся или работают в машине и еще 9% едят в авто.

«Также были и те, кто в машине спят и даже иногда используют авто в качестве дома на колесах», — цитирует исследование «РИА Новости».

Помимо этого, опрошенные заявили о хранении «заготовок на зиму» в машинах, а также об использовании транспорта в качестве аудиосистемы на даче.

Опрос проводился среди 5 тыс. автовладельцев (как мужчин, так и женщин) в возрасте от 18 до 55 лет.

16 августа стало известно, почему автовладельцы предпочитают использовать каршеринг.