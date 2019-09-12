Прямой эфир

Hyundai представил новое поколение хетчбэка i10

0
Фото: Евгений Багдасаров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейский автопроизводитель Hyundai представил на автосалоне во Франкфурте (Германия) новое поколение хетчбэка i10. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент «Известий».

Машина получила расширенные колесные арки, 16-дюймовые колесные диски, спортивную выхлопную систему с двумя патрубками и новую решетку радиатора. Объем багажного отделения составляет 252 л.

В салоне появились более удобные сиденья и новая информационно-развлекательная система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также автомобиль оснастили беспроводным зарядным устройством для смартфона и камерами заднего вида.

В Европе хетчбэк Hyundai i10 будет предлагаться с 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 66 л.с., а также 87-сильным мотором объемом 1,25 л. Коробки передач — механическая или пятиступенчатый «автомат».

26 июля стало известно, что Hyundai и Kia планируют выпустить новые среднеразмерные пикапы на единой платформе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа
Mercedes-Benz показала премиальный минивэн на электротяге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019