Hyundai представил новое поколение хетчбэка i10

Корейский автопроизводитель Hyundai представил на автосалоне во Франкфурте (Германия) новое поколение хетчбэка i10. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент «Известий».

Машина получила расширенные колесные арки, 16-дюймовые колесные диски, спортивную выхлопную систему с двумя патрубками и новую решетку радиатора. Объем багажного отделения составляет 252 л.

В салоне появились более удобные сиденья и новая информационно-развлекательная система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также автомобиль оснастили беспроводным зарядным устройством для смартфона и камерами заднего вида.

В Европе хетчбэк Hyundai i10 будет предлагаться с 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 66 л.с., а также 87-сильным мотором объемом 1,25 л. Коробки передач — механическая или пятиступенчатый «автомат».

26 июля стало известно, что Hyundai и Kia планируют выпустить новые среднеразмерные пикапы на единой платформе.