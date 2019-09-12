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Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа

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Фото: Nissan
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В августе 2019 года столичные жители купили 10 тыс. новых кроссоверов, что на 7% больше прошлогоднего результата. Об этом 12 сентября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, который по итогам последнего месяца лета выбрали 726 жителей города.

На второй строчке рейтинга находится Hyundai Creta. Модель купили 670 человек. Третье место занимает Volkswagen Tiguan. На нем свой выбор остановили 537 покупателей.

Далее в рейтинге располагаются Skoda Kodiaq (473 ед.), Kia Sportage (449 ед.), Renault Kaptur (423 ед.), Toyota RAV4 (381 ед;), Mazda CX-5 (370 ед.), Mitsubishi Outlander (357 ед.) и Nissan X-Trail (352 ед.).

10 июля сообщалось, что средний срок владения автомобилем в России до первой перепродажи к лету 2019 года составил 75 месяцев (6,3 года).

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