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В IBM рассказали о снижении влияния бренда при выборе автомобиля

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Фото: Depositphotos
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Эксперты компании IBM провели исследование и выяснили, как изменится автомобильная отрасль под влиянием цифровых технологий. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 12 сентября в редакцию «Известий».

Всего специалисты IBM опросили 11,5 тыс. автомобилистов и около 1,5 тыс. человек, занимающих руководящие должности в автомобильных компаниях.

Так, 48% опрошенных потребителей заявили, что в 2030 году бренд не будет иметь для них решающего значения. Наиболее важными факторами при выборе автомобиля станут его стоимость и комфорт.

Кроме того, опрос показал, что самыми желанными для потребителей возможностями автомобилей в будущем станут персональная конфигурация (61%), самодиагностика (58%) и обучение/оптимизация (58%).

17 января сообщалось, что в 2018 году почти 80% машин, произведенных в мире, окрасили в белый, черный, серый и серебристый цвета.

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