Прямой эфир

Honda выпустила обновленный кроссовер CR-V

0
Фото: Honda
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японская компания Honda представила обновленный кроссовер CR-V для рынка США. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Внешне от предыдущей версии новинка отличается иной решеткой радиатора, видоизмененными бамперами с хромированными вставками, а также доработанной выхлопной системой.

В салоне изменился лишь кожух центрального тоннеля — на нем теперь расположена площадка беспроводного зарядного устройства и два разъема USB. Автомобиль получил модернизированную мультимедийную систему с семидюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Также обновленный кроссовер Honda CR-V может комплектоваться системой дистанционного запуска двигателя, двухзонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, активной системой предотвращения столкновений, а также функцией мониторинга слепых зон.

В США автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 193 л.с. и вариатором. Кроме того, кроссовер можно заказать с гибридной силовой установкой, суммарная мощность которой составляет 215 л.с. Модель будет доступна для покупки как с передним, так и с полным приводом.

10 сентября сообщалось, что Honda представила на автосалоне во Франкфурте (Германия) первый в своей истории серийный электромобиль под названием Honda e.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты назвали число иномарок в России
Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019