Honda выпустила обновленный кроссовер CR-V

Японская компания Honda представила обновленный кроссовер CR-V для рынка США. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Внешне от предыдущей версии новинка отличается иной решеткой радиатора, видоизмененными бамперами с хромированными вставками, а также доработанной выхлопной системой.

В салоне изменился лишь кожух центрального тоннеля — на нем теперь расположена площадка беспроводного зарядного устройства и два разъема USB. Автомобиль получил модернизированную мультимедийную систему с семидюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Также обновленный кроссовер Honda CR-V может комплектоваться системой дистанционного запуска двигателя, двухзонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, активной системой предотвращения столкновений, а также функцией мониторинга слепых зон.

В США автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 193 л.с. и вариатором. Кроме того, кроссовер можно заказать с гибридной силовой установкой, суммарная мощность которой составляет 215 л.с. Модель будет доступна для покупки как с передним, так и с полным приводом.

10 сентября сообщалось, что Honda представила на автосалоне во Франкфурте (Германия) первый в своей истории серийный электромобиль под названием Honda e.