В России стали чаще получать водительские права

В 2018 году подразделения Госавтоинспекции выдали 6,8 млн национальных водительских удостоверений. Это на 18% больше, чем в 2017 году. Тогда цифра равнялась 5,5 млн. Об этом 18 марта RT рассказали в МВД России.

На 15% возросло и число выданных международных водительских удостоверений, 182,2 тыс. — в 2018 году, 154,2 тыс. — годом ранее.

При этом отмечается сокращение случаев лишения водительских прав. Так, в 2013 году их потеряли 635,7 тыс. человек, в 2018-м — на 34% меньше, 417,9 тыс.

28 февраля глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что Госавтоинспекция МВД России готова к введению в стране электронных водительских прав в 2020 году.