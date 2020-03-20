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Студенты превратят хетчбэк Skoda Scala в родстер

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Фото: Skoda
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Компания Skoda запустила проект, в рамках которого студенты дизайн-школы чешской марки разработают новый родстер на базе модели Scala. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба бренда.

Всего в проекте будет задействовано 20 студентов. Они должны будут отразить свои идеи на бумаге и предоставить главному дизайнеру марки Оливеру Стефани. Презентация полностью готовой машины состоится в июне 2020 года.

Производство пятидверного хетчбэка Skoda Scala началось в феврале 2019 года на заводе бренда в Млада-Болеславе (Чехия). Автомобиль стал первой моделью компании, построенной на модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen.

13 марта сообщалось, что Skoda начала продажи в России кроссовера Karoq в базовой комплектации Active.

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