Продажи электромобилей с пробегом в России в феврале выросли на 49%

В феврале 2020 года в России было продано 270 электромобилей с пробегом. Это на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 20 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным подержанным электрокаром в стране стал Nissan Leaf. Всего продали 251 единицу. Второе и третье места делят BMW i3 и Mitsubishi I-MiEV — продано по пять автомобилей.

Четвертое и пятое места занимают Tesla S и Tesla X, продажи которых составили по три автомобиля соответственно. Также в России было реализовано два Jaguar I-Pace и один Tesla Model 3.

Всего по итогам двух первых месяцев 2020 года в России на вторичном рынке было продано 530 электромобилей, что на 48% выше, чем за январь-февраль 2019 года.

18 марта сообщалось, что в России и других странах, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), обнулят пошлины на ввоз электромобилей.