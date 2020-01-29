Genesis представил люксовый кроссовер GV80

В Южной Корее дебютировал премиальный кроссовер Genesis GV80. Об этом в среду, 29 января, сообщает Motor1.

Длина автомобиля — 4945 мм, ширина — 1975 мм, высота — 1715 мм. Колесная база — 2955 мм. Над дизайном модели работали специалисты фирменных студий в Корее, США и Германии. Кузов автомобиля сделан из стали, но двери, капот и крышка багажника алюминиевые.

В салоне Genesis GV80 на передней панели установлен 14,5-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и цифровая приборная панель. Под правой рукой водителя — сенсорная панель для ручного ввода данных.

Кроссовер дебютировал с трехлитровым турбодизельным двигателем мощностью 278 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат». Позже автомобиль получит два бензиновых мотора объемом 2,5 и 3,5 л.

22 апреля сообщалось, что Genesis собирается выпустить в 2021 году первый в своей истории электрокар под названием Essentia.