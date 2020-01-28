Прямой эфир

Автомобильный завод в Таганроге продали за 82 млн рублей

0
Фото: РИА Новости/Сергей Венявский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный сборочный комплекс Таганрогского автомобильного завода и участок площадью 18 га продали на торгах за 82 млн рублей. Об этом 28 января сообщает сайт телекомпании «Дон-ТР».

Покупателем завода и территории, на которой он находится, стала компания, которая занимается оптовой торговлей отходами и ломом. Отмечается, что изначально имущество предприятия было оценено почти в 500 млн рублей.

Таганрогский автомобильный завод был основан в 1998 году. Он выпускал легковые и коммерческие машины под брендами Tagaz, Vortex, Hyundai, BYD. В 2014 году предприятие признали банкротом.

27 июня сообщалось, что Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей в отношении владельца крупнейшего автодилера «Рольф» Сергея Петрова и ряда руководителей компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа стоимость гоночного седана Lada Vesta
Mitsubishi обновит свой кроссовер Eclipse Cross
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020