Автомобильный завод в Таганроге продали за 82 млн рублей

Главный сборочный комплекс Таганрогского автомобильного завода и участок площадью 18 га продали на торгах за 82 млн рублей. Об этом 28 января сообщает сайт телекомпании «Дон-ТР».

Покупателем завода и территории, на которой он находится, стала компания, которая занимается оптовой торговлей отходами и ломом. Отмечается, что изначально имущество предприятия было оценено почти в 500 млн рублей.

Таганрогский автомобильный завод был основан в 1998 году. Он выпускал легковые и коммерческие машины под брендами Tagaz, Vortex, Hyundai, BYD. В 2014 году предприятие признали банкротом.

27 июня сообщалось, что Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей в отношении владельца крупнейшего автодилера «Рольф» Сергея Петрова и ряда руководителей компании.