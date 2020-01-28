Названа стоимость гоночного седана Lada Vesta

Гоночный седан Lada Vesta R1 можно приобрести в России ориентировочно за 2 млн рублей. Об этом 28 января пишет «Лада Онлайн» со ссылкой на директора спортивного подразделения «АвтоВАЗа» Lada Sport Владислава Незванкина.

Автомобиль создан инженерами Lada Sport специально для «Рождественской гонки чемпионов». При этом большая часть спортивных компонентов, из которых собирают Lada Vesta R1 сделаны в России.

Автомобиль оснащается 1,6-литровым атмосферным двигателем мощность которого увеличена со штатных 106 до 175 л.с. В подвеске установлены новые пружины и газонаполненные амортизаторы.

Отмечается, что гоночная версия Lada Vesta R1 на один миллион дороже, чем обычная Lada Vesta Sport.

Продажи Lada Vesta Sport начались в январе 2019 года. Внешне автомобиль отличается спортивным обвесом, широкими арками и 17-дюймовыми колесами с низкопрофильными шинами. Кроме того, у машины на 31 мм занижена подвеска.

Седан получил спортивную подвеску, высокоэффективные тормоза, 1,8-литровый двигатель, форсированный до 145 л. с. и механическую коробку передач. От 0 до 100 км/ч Lada Vesta Sport ускоряется за 9,6 с. Максимальная скорость автомобиля составляет 193 км/ч.

24 января сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил модель Lada Vesta в новой комплектации Comfort Winter.