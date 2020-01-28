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Названа стоимость гоночного седана Lada Vesta

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Фото: лада.онлайн
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Гоночный седан Lada Vesta R1 можно приобрести в России ориентировочно за 2 млн рублей. Об этом 28 января пишет «Лада Онлайн» со ссылкой на директора спортивного подразделения «АвтоВАЗа» Lada Sport Владислава Незванкина.

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Автомобиль создан инженерами Lada Sport специально для «Рождественской гонки чемпионов». При этом большая часть спортивных компонентов, из которых собирают Lada Vesta R1 сделаны в России.

Автомобиль оснащается 1,6-литровым атмосферным двигателем мощность которого увеличена со штатных 106 до 175 л.с. В подвеске установлены новые пружины и газонаполненные амортизаторы.

Отмечается, что гоночная версия Lada Vesta R1 на один миллион дороже, чем обычная Lada Vesta Sport.

Продажи Lada Vesta Sport начались в январе 2019 года. Внешне автомобиль отличается спортивным обвесом, широкими арками и 17-дюймовыми колесами с низкопрофильными шинами. Кроме того, у машины на 31 мм занижена подвеска.

Седан получил спортивную подвеску, высокоэффективные тормоза, 1,8-литровый двигатель, форсированный до 145 л. с. и механическую коробку передач. От 0 до 100 км/ч Lada Vesta Sport ускоряется за 9,6 с. Максимальная скорость автомобиля составляет 193 км/ч.

24 января сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил модель Lada Vesta в новой комплектации Comfort Winter.

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