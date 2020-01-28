«Русский Prado» от УАЗа получит новую коробку передач

Второе поколение внедорожника «УАЗ Патриот», которое появится в продаже в 2021 году, получит новую коробку передач. Об этом 28 января сообщает «Автоброкер» со ссылкой на собственный источник информации.

Речь идет о шестиступенчатой механической трансмиссии, которая сейчас проходит активные испытания, в том числе для работы с новым бензиновым турбированным двигателем.

Отмечается, что новая коробка передач позволит внедорожнику уверенно стартовать с места, а также уменьшит расход топлива.

В апреле 2019 года стало известно, что новый внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который в компании назвали «Русский Prado», будет представлять собой глубоко модернизированную модель нынешнего «УАЗ Патриот».

Новый Patriot будет безопаснее предыдущей модели. В краш-тестах по правилам Euro NCAP автомобиль должен получить не менее 6,3 балла из 16 возможных.

17 января сообщалось, что внедорожник «УАЗ Патриот» в специальной версии Antarctic Edition будет стоить 1 млн 62 тыс. рублей.