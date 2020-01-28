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Chery привезет в Россию семиместный кроссовер Tiggo 8

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Фото: Chery
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Китайская автомобильная компания Chery в марте 2020 года начнет продажи в России семиместного кроссовера Tiggo 8. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 28 января в редакцию «Известий».

Автомобиль построен на модульной платформе T1X. Длина машины составляет 4700 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1705 мм. Колесная база достигает 2710 мм. Что касается объема багажника, то он варьируется от 892 л до 1932 л.

Кроссовер Chery Tiggo 8 будет предлагаться с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с., передним приводом и вариатором.

В базовое оснащение автомобиля войдут подушки безопасности, система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, подогрев боковых зеркал и передних сидений, электропривод передних сидений, электростеклоподъемники, климат-контроль, центральный замок, а также система курсовой устойчивости.

28 ноября сообщалось, что в России начались продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в обновленной топ-комплектации Cosmo.

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