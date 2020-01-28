Nissan осенью покажет во Франкфурте новый Qashqai

Осенью 2020 года на автосалоне во Франкфурте компания Nissan представит новое поколение кроссовера Qashqai. Об этом 28 января пишет Autocar.

В основе новинки будет лежать платформа CMF (Common Module Family), на которой базируется машина нынешнего поколения. Автомобиль получит узкие светодиодные фары, широкие боковые пороги, большие колесные арки и высокий дорожный просвет.

По данным издания, новый Nissan Qashqai будет предлагаться в Европе с гибридной системой e-Power: крутящий момент на колеса передается исключительно от электромотора, а двигатель внутреннего сгорания работает в режиме генератора для подзарядки аккумулятора.

5 декабря сообщалось, что поставки лимитированного спортивного купе Nissan GT-R50 by ItaLDesign намечены на вторую половину 2020 года.