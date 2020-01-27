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В Грузии начнут выпускать китайские электромобили

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В августе 2020 года на предприятии в грузинском городе Кутаиси будет выпущен первый электромобиль китайского бренда Changan. Об этом 27 января сообщает Sputnik со ссылкой на губернатора региона Имеретия Звиада Шаламберидзе.

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Отмечается, что строительство завода по выпуску электромобилей Changan началось весной 2019 года. Полноценно заработать предприятие должно весной 2021 года.

На первом этапе за один год завод должен собирать 5 тыс. электромобилей. Все они будут экспортированы в страны Евросоюза. Далее мощности предприятия должны вырасти в восемь раз. Половина собранных машин останется на внутреннем рынке.

На заводе в Кутаиси планируется не только выпускать электромобили, но и производить запчасти для них.

20 января сообщалось, что японская компания Subaru планирует с 2030 года перейти на выпуск автомобилей с полностью электрическими двигателями.

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