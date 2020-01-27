В Грузии начнут выпускать китайские электромобили

В августе 2020 года на предприятии в грузинском городе Кутаиси будет выпущен первый электромобиль китайского бренда Changan. Об этом 27 января сообщает Sputnik со ссылкой на губернатора региона Имеретия Звиада Шаламберидзе.

Отмечается, что строительство завода по выпуску электромобилей Changan началось весной 2019 года. Полноценно заработать предприятие должно весной 2021 года.

На первом этапе за один год завод должен собирать 5 тыс. электромобилей. Все они будут экспортированы в страны Евросоюза. Далее мощности предприятия должны вырасти в восемь раз. Половина собранных машин останется на внутреннем рынке.

На заводе в Кутаиси планируется не только выпускать электромобили, но и производить запчасти для них.

20 января сообщалось, что японская компания Subaru планирует с 2030 года перейти на выпуск автомобилей с полностью электрическими двигателями.