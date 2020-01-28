FAW представит в России два новых автомобиля

В России в этом году начнутся продажи двух новых моделей китайской автомобильной компании FAW. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 28 января.

Отмечается, что осенью в салонах официальных дилеров марки появятся кроссовер FAW X60 (Т77) и седан С-класса. Вся информация о новинках будет объявлена ближе к началу продаж.

В настоящее время на российском рынке FAW предлагает кроссоверы Besturn X40 и Besturn X80. По итогам 2019 года дилеры бренда продали в России 1519 автомобилей. Ожидается, что после вывода на рынок двух новых моделей ежегодные продажи марки увеличатся на 25%.

25 июля сообщалось, что FAW входит в число наиболее популярных в России китайских автомобильных марок.