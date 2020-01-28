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Mitsubishi обновит свой кроссовер Eclipse Cross

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Фото: Motor1/motor1.com
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В 2020 году компания Mitsubishi выпустит обновленный кроссовер Eclipse Cross. Об этом 28 января сообщает Motor1.

Пропорции модели останутся прежними, но у автомобиля изменится форма фар, решетки радиатора и бампера. В задней части исчезнет перегородка, которая делит стекло двери багажника на две части. Кроме того, вместо вертикальных фонарей появятся прямоугольные.

Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., а также турбодизельным агрегатом объемом 2,2 л. Привод — передний или полный.

21 января сообщалось, что Mitsubishi до конца 2020 года выведет на российский рынок две новых модели автомобилей.

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