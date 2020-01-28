Названы ушедшие в 2019 году с российского рынка автомобили

В 2019 году на российском рынке прекратились продажи 13 моделей автомобилей. Об этом 28 января сообщает «Цена Авто».

Так, в марте с рынка ушел седан Volkswagen Jetta. В апреле компания Audi прекратила продажи спорткупе Audi TT и Audi R8. Тогда же из салонов исчез купеобразный кроссовер китайской марки Haval H6 Coupe.

В мае рынок покинули пятидверный минивэн Citroen C4 Spacetourer и пикап Fiat Fullback. В июне компания Nissan прекратила поставки в Россию моделей Juke и GT-R. В августе модельный ряд Nissan сократился еще на одну модель — седан Almera.

В сентябре из-за слабого спроса российский рынок покинул спортивный седан Lexus IS, а также большой кроссовер Hyundai Grand Santa Fe. Продажи внедорожника Mitsubishi Pajero завершились в октябре.

К декабрю 2019 года китайская компания Geely распродала практически все седаны Emgrand GT. Производство модели было прекращено, поэтому информация о ней пропала с официального сайта компании.

24 января сообщалось, что согласно прогнозу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в 2020 году падение продаж новых легковых автомобилей в РФ может достигнуть 8%.