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РКН заявил об удалении фейков о стягивании бойцов Росгвардии к Москве

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Интернет-ресурсы удалили фейковую информацию о якобы стягивании бойцов Росгвардии к столице на фоне распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 30 марта, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

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«Все удалили (фейковые новости о стягивании Росгвардии к Москве. ― Ред,), YouTube ― в процессе удаления», ― сообщили агентству.

На протяжении последних нескольких недель РКН, Следственный комитет (СК) и Генпрокуратура России активно разоблачают и пресекают случаи распространения фейковой информации. В частности, РКН уже потребовал от нескольких СМИ и социальных сетей удалить ложные сведения о коронавирусе и о стягивании росгвардейцев к Москве. Эти запросы частично были исполнены.

В СК, чтобы успешнее бороться с фейками, создали отдельную группу, которая сконцентрировала свои силы на выявлении подобных фактов. Аналогичную работу уже на регулярной основе ведет и Генеральная прокуратура России. В стране зафиксировано уже несколько эпизодов, когда люди получили наказание за распространение фейков о коронавирусе: в Амурской области и Республике Татарстан.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражений коронавирусом, при этом девять человек скончались, а еще 66 выздоровели. За последние сутки было выявлено 302 новых случая в 35 регионах страны.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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