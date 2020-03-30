Прямой эфир
Сюжет:

Иркутская полиция уличила студентку в распространении фейков о коронавирусе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутской области сотрудники полиции предотвратили распространение фейков о коронаиврусев социальной сети «ВКонтакте» 20-летней студенткой. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Чрезвычайное наказание: штрафы за фейки про пандемию внесут в КоАП
Распространение недостоверной информации о коронавирусе может обернуться как денежным, так и уголовным наказанием

«В ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление так называемых фейков, в одном из чатов социальной сети «ВКонтакте» обнаружено аудиосообщение о том, что количество зараженных граждан в Иркутске и в Ангарске превысило 35 человек. В ходе проверки установлено, что автором сообщения является 20-летняя жительница Усольского района. Студентка дала признательные показания и принесла извинения перед пользователям сети Интернет», ― говорится в сообщении.

В настоящее время проводится административное расследование. Было возбуждено дело по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»). Девушке грозит штраф до 100 тыс. рублей.

На протяжении последних нескольких недель Роскомнадзор (РКН), Следственный комитет (СК) и Генпрокуратура России активно разоблачают и пресекают случаи распространения фейковой информации. В частности, РКН уже потребовал от нескольких СМИ и социальных сетей удалить ложные сведения о коронавирусе, и эти запросы частично были исполнены.

В СК, чтобы успешнее бороться с фейками, создали отдельную группу, которая сконцентрировала свои силы на выявлении подобных фактов. Аналогичную работу уже на регулярной основе ведет и Генеральная прокуратура России. В стране зафиксировано уже несколько эпизодов, когда люди получили наказание за распространение фейков о коронавирусе: в Амурской области и Республике Татарстан.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира.11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова посмеялась над фейками о тиграх и львах на улицах для соблюдения карантина
РКН потребовал от сайтов удалить фейки о стягивании росгвардейцев к Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020