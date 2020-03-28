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Захарова посмеялась над фейками о тиграх и львах на улицах для соблюдения карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над фейками, распространяемыми в Сети, о якобы гуляющих по улицам российских городов тиграх и львах.

Тему поднял пакистанский журналист, видеовопрос которого был показан в пятницу в ходе брифинга Захаровой. Он упомянул, что в социальных сетях шутят о «800 тиграх и львах президента Путина, которые будут ходить по улицам», чтобы люди соблюдали самоизоляцию.

Представитель российского внешнеполитического ведомства назвала шутку журналиста смешной.

«Не потому, что такого не может быть, а просто потому, что, вы знаете, у нас традиционно на улицу выпускают медведей. Они более эффективны», — отшутилась Захарова.

Согласно официальным данным на 27 марта, в России выявили за минувшие сутки 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в стране составляет 1036 человек. 703 зарегистрированы в Москве. Три пациента с положительным тестом на коронавирус скончались. 45 выздоровели.

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