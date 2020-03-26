Захарова оценила отношение жителей Италии к военным из России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление полковника Минобороны России о том, что жители Италии приветствуют российских военных, которые прибыли в республику для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook 26 марта.

Она обратила внимание своих читателей на репортаж с участием начальника Научно-исследовательского центра биологической защиты спецназначения полковника Игоря Богомолова, который сказал, что местные с радостью встречают солдат и военные не чувствуют, что находятся в другой стране.

«Это не кино про агрессивных русских и выжженную ими землю, это репортаж о помощи России, которую она оказывает итальянцам, переживающим очень тяжелый период своей истории», — написала Захарова.

Ранее в этот же день стало известно, что колонна спецтехники с военными специалистами Министерства обороны России прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в Бергамо.

С 23 по 25 марта в Италию прилетели 15 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые привезли военных вирусологов и эпидемиологов и доставили в республику груз с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекции.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, стороны договорились 22 марта.

По данным Worldometer на 26 марта, в Италии зарегистрировано 74,3 тыс. заразившихся коронавирусом. 7,5 тыс. человек скончались.

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