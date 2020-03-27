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Захарова заявила о готовности России помогать нуждающимся странам

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Фото: ТАСС/Министерство Обороны РФ
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Россия в условиях пандемии коронавируса готова оказывать помощь другим государствам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 27 марта.

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Дипломат подчеркнула, что человечество столкнулось с вызовом невиданного масштаба, в этих условиях кто-то может показать себя с лучшей стороны, а кто-то — наоборот, передает ТАСС.

«Это момент истины: настоящий, неподдельный, тот самый, который, возможно, бывает один раз в жизни. И всё, на что каждый способен, и проявится. Россия способна оказать другому помощь, чувствуя и понимая боль, которую испытывают люди в другом государстве», — заявила Захарова на брифинге.

Представитель МИДа привела в пример помощь, которую Россия отправила Италии для борьбы с коронавирусом.

22 марта Россия договорилась с Италией, что окажет гуманитарную помощь с целью предотвращения осложнений эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

В течение следующих двух дней, с 23 по 25 марта, в Италию прилетели 15 самолетов ВКС России, которые привезли специальные средства дезинфекции, медицинские аппараты и специалистов-медиков.

На текущий момент российские военнослужащие находятся в городе Бергамо, откуда им и предстоит бороться с коронавирусом.

Ранее в пятницу сообщалось, что число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 586 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс.

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