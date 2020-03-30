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В Москве начали сдавать питомцев в аренду для прогулок во время карантина

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В интернете появились объявления от жителей Москвы, которые готовы отдать в аренду своих питомцев для прогулок во время режима самоизоляции. Такая услуга обойдется в 800–1000 рублей в час, залог доходит до 5 тыс. рублей, выяснили «Известия».

В период домашнего режима горожанам разрешено выгуливать питомцев в 100 м от дома. На фоне этого постановления в интернете появились объявления об аренде животных, «Известия» связались с авторами некоторых из них. Так, пользователь Avito Татьяна рассказала, что готова отвезти свою собаку к клиенту и предоставить для выгула вне зависимости от расстояния.

«За час необходимо заплатить 1 тыс. рублей. Мы привезем собаку сами, и, чтобы во время прогулки к вам не было вопросов относительно его документов, мы оставим своего человека, который будет сопровождать. Если вам некомфортно, то придется оставить залог в размере 5 тыс. рублей. Если нужно куда-то зайти, то для этого есть специальная переносная сумка», — рассказала она.

Пользователь Юрий, оставивший аналогичное объявление, предлагает клиенту самостоятельно забрать собаку в районе Перово. Час прогулки с его лабрадором обойдется в 800 рублей, и еще 3 тыс. рублей придется оставить в качестве залога.

Также некоторые интернет-пользователи предлагают обеспечить своих покупателей пропусками для свободного передвижения по Москве. Несмотря на то что механизм выдачи этого документа и его внешний вид пока неизвестны, услуга уже предлагается в интернете, причем всего за 100 рублей. Другие предприимчивые граждане оказывают услуги по доставке продуктов и готовы выполнять «различные поручения во время комендантского часа», который не введен.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Собака на деле: москвичи сдают питомцев в аренду для прогулок в карантин

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