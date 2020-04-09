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МИД России выразил солидарность с народом США в период пандемии

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Россия выразила солидарность с гражданами США в связи с распространением коронавируса и призвала американских политиков сосредоточиться на борьбе с пандемией. Об этом в четверг, 9 апреля, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Мы выражаем нашу солидарность с американским народом в этот трудный период и призываем ответственных американских политиков все-таки высказываться объективно и давать соответствующую оценку всем этим инсинуациям», ― цитирует ее «РИА Новости».

Под «инсинуациями» Захарова подразумевала многочисленные попытки западных СМИ и официальных лиц Соединенных Штатов обвинить Россию в якобы дезинформационной кампании против Америки.

Ранее, 30 марта, три депутата фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ призвали руководство Евросоюза заняться предполагаемой дезинформационной кампанией о COVID-19, которую якобы проводит Россия.

До этого американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в намеренной дезинформации граждан и дискредитации усилий США по борьбе с пандемией коронавируса. «Мы говорили этим странам напрямую, что они должны перестать это делать, что мы это не одобряем», — сказал высокопоставленный дипломат.

В настоящее время, согласно данным портала Worldometer, в Соединенных Штатах зафиксировано более 454 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом свыше 16 тыс. скончались, а еще 24,5 тыс. ― выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 9 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,57 млн случаев заболевания, умерли более 93 тыс. человек, вылечились — 348 тыс.

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