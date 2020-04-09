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Нью-Йорк побил суточный рекорд по количеству жертв коронавируса

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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В американском Нью-Йорке за последние сутки в результате заражения коронавирусом скончались 799 человек. Это стало новым антирекордом штата по числу жертв инфекции в сутки. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает АBC News со ссылкой на нью-йоркского губернатора Эндрю Куомо.

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Накануне в штате от заболевания, вызванного коронавирусом, умерли 779 человек — самое большое количество за 24 часа на тот момент. Общее число жертв коронавируса в штате на сегодняшний день, по данным телеканала, превысило 6 тыс. человек.

Губернатор Куомо сравнил потери штата от коронавируса с количеством жертв теракта 11 сентября, когда в результате атаки на Всемирный торговый центр погибли 2753 человека. Власти штата, по словам нью-йоркского губернатора, собираются привлечь дополнительные похоронные агентства, чтобы справиться с погребениями жертв заболевания.

Общее число зараженных новым коронавирусом в США, по последним данным университета Джонса Хопкинса, достигло 432 596, скончались — 14 831, выздоровели — 24 245. Штаты занимают второе место в мире по числу летальных исходов в результате инфицирования.

Наибольшее число смертей в результате заражения коронавирусом по-прежнему насчитывается в Италии. Там зарегистрировано 17 699 летальных исходов, число заболевших — 139 422, выздоровевших — 26 491.

Коронавирус SARS-CoV-2 начал распространяться по миру в конце декабря прошлого года из китайского города Ухань. За несколько месяцев случаи инфицирования были выявлены более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Как сообщает университета, всего в мире инфицировано 1 506 936 человек, выздоровели 311 508 пациентов, скончались — 90 056.

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