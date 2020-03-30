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В Европарламенте обвинили РФ в дезинформации на фоне пандемии коронавируса

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Три депутата фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ призвали руководство Евросоюза заняться предполагаемой дезинформационной кампанией о COVID-19, которую якобы проводит Россия. Об этом говорится в письме евродепутатов Сергея Лагодинского, Александры Геесе и Виолы фон Крамон-Таубадель, сообщает в понедельник, 30 марта, «РИА Новости».

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В документе говорится о беспокойстве членов Европарламента «дезинформационными и пропагандистскими усилиями», особенно со стороны Москвы и Пекина. «Для большинства из нас, наблюдающих за ситуацией, очевидно, что предпринимаются попытки подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам», — сказано в письме.

При этом авторы текста ни разу не приводят ни одного конкретного случая дезиноформации, добавляет «Газета.ру». Они цитируют заключения подразделения ЕС East StratCom Task Force и говорят о том, что выводы указывают на их точку зрения.

Ранее, в марте, американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в намеренной дезинформации граждан и дискредитации усилий США по борьбе с пандемией коронавируса. «Мы говорили этим странам напрямую, что они должны перестать это делать, что мы это не одобряем», — сказал высокопоставленный дипломат.

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова Помпео, призвал не «валить с больной головы на здоровую». 18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения со стороны США в адрес Москвы о создании фейковых новостей о борьбе с коронавирусом. В Кремле выразили надежду на то, что русофобская позиция пойдет на спад.

Всего в мире, по данным Worldometer, на 30 марта число инфицированных в мире превысило 735 тыс. Жертвами заболевания стали более 34,8 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.

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