Прямой эфир
Сюжет:

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса. Об этом в субботу, 21 марта, политик написал в своем Twitter.

Врать на испуг: паникеров начали привлекать к ответственности
Распространителей ложных сведений о коронавирусе в СМИ и соцсетях будут наказывать

«Госсекретарь Помпео, известный своим гибким отношением к правде, обвинил Россию в «дезинформации по поводу коронавируса». Но если в США много тысяч зараженных и еще больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России», — ответил сенатор, добавив, что американцам необходимо перестать «валить с больной головы на здоровую».

Ранее стало известно, что госсекретарь Помпео в ходе пресс-конференции назвал Россию, Иран и Китай странами, передающими ложную информацию о распространении коронавирусной инфекции.

18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинения со стороны США в адрес Москвы о создании фейковых новостей о борьбе с коронавирусом. В Кремле выразили надежду на то, что русофобская позиция пойдет на спад.

В тот же день Financial Times со ссылкой на закрытый доклад Евросоюза от 16 марта сообщила, что ЕС обвинил Россию в распространении фейковой информации о борьбе стран Запада с коронавирусом. В тексте документа указано, что российские СМИ по приказу Кремля развернули кампанию по дезинформации, чтобы посеять панику и страх в европейском сообществе.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заразились более 234 тыс. человек, скончались около 10 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020